Terrible incendi, els veïns desallotjats i una ferida de gravetat

Una vegada més, el foc sorprèn una comunitat residencial generant pànic i preocupació entre els veïns. Les alarmes van saltar quan les flames van començar a expandir-se amb rapidesa, afectant greument un dels pisos i obligant a la immediata evacuació dels residents. Fins al moment es desconeixen les causes exactes que van desencadenar aquest preocupant incident.

Flames i fum en un edifici residencial de Manresa

L'incendi va ocórrer durant la tarda d'aquest divendres en un bloc de pisos situat al carrer Cantarell, en ple centre urbà de Manresa. Segons fonts d'emergències, el foc es va originar en un apartament situat a la quarta planta de l'immoble, concretament a la zona del menjador i el rebedor, espais que van quedar completament calcinats.

Set dotacions del cos de Bombers de la Generalitat van acudir al lloc del sinistre després de rebre diverses trucades d'alerta. En arribar, es van trobar amb un panorama desolador: un intens fum negre que escapava per les finestres i flames que amenaçaven amb estendre's als habitatges adjacents. La ràpida actuació dels equips d'emergència va permetre controlar l'incendi abans que la situació s'agreugés encara més.

| @bomberscat

Una dona traslladada d'urgència a l'hospital

Producte de les flames i l'intens fum, una dona va resultar ferida amb cremades i lesions per inhalació. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar tres ambulàncies fins al lloc del sinistre, atenent la víctima de forma immediata en plena carrer, davant de l'edifici afectat. Després d'estabilitzar-la, va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Althaia de Manresa, on roman ingressada sota observació, encara que el seu estat es qualifica com menys greu.

Evacuació preventiva i danys estructurals

En paral·lel a les tasques d'extinció, els equips d'emergència van procedir a evacuar tots els veïns de l'edifici per precaució, per garantir la seva seguretat davant el risc de propagació del foc o de possibles intoxicacions per inhalació de fum. Les autoritats policials van tallar el carrer durant diverses hores per facilitar la intervenció dels bombers i dels serveis sanitaris.

Quant a l'immoble afectat, a més del dany evident en el pis incendiat, els tècnics estan avaluant possibles danys estructurals provocats per l'elevada temperatura assolida a l'interior de l'edifici. No obstant això, fonts oficials indiquen que encara és aviat per determinar la magnitud total de l'impacte que ha deixat aquest terrible incendi.

| Twitter

Causes desconegudes sota investigació

De moment, es desconeixen les causes concretes que van originar les flames a l'habitatge. Un equip de pèrits especialitzats en incendis està treballant al lloc, realitzant una anàlisi minuciosa de les restes carbonitzades i recopilant testimonis de testimonis i residents per tractar de determinar com es va iniciar el foc. Les investigacions solen prolongar-se diversos dies, per la qual cosa encara podrien passar setmanes abans d'obtenir una resposta clara sobre l'origen del succés.