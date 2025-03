7 dotacions de bombers en l'incendi d'una masia: Totalment calcinada

Les flames van devorar ràpidament una emblemàtica construcció en un municipi català aquesta matinada. Malgrat els esforços dels bombers, que van acudir en qüestió de minuts després de rebre l'alerta, l'incendi ja es trobava completament descontrolat quan van arribar al lloc.

Mobilització ràpida, però insuficient

Segons van informar els Bombers de la Generalitat a les seves xarxes socials, l'alerta es va rebre exactament a les 00:44 hores. Immediatament es va desplegar un ampli dispositiu, mobilitzant un total de set dotacions amb vehicles especialitzats, també amb unitats amb autoescales. La rapidesa amb què van reaccionar els equips va permetre evitar que les flames es propaguessin a altres edificacions properes, encara que no va ser suficient per salvar l'estructura principal de la masia.

En arribar al lloc del sinistre, una masia formada per una planta baixa més dos pisos situada a Lluçà, a la comarca del Lluçanès, els bombers es van trobar amb una escena desoladora: l'edifici ja estava completament envoltat en flames, amb el foc molt avançat i sense possibilitats reals de rescatar pràcticament res de l'interior.

Les tasques d'extinció des de l'exterior

Atesa la magnitud de l'incendi i a l'alt risc de col·lapse, els bombers van decidir atacar el foc exclusivament des de l'exterior. Per a això van utilitzar potents raigs d'aigua des de les autoescales, una tàctica que va permetre reduir considerablement la intensitat de les flames i controlar ràpidament el perímetre. Durant diverses hores, els efectius van continuar amb els treballs de refredament i vigilància per evitar reactivacions.

L'esforç va aconseguir impedir que el foc s'estengués més enllà de l'immoble afectat, però desafortunadament la masia va quedar totalment destruïda per les flames. Segons la informació facilitada, els danys són irreparables i l'estructura de l'edifici va quedar completament afectada.

Sense víctimes ni ferits

La bona notícia dins del succés és que no hi va haver danys personals. En produir-se l'incendi durant la matinada, afortunadament no hi havia cap persona a l'interior de la construcció quan es va iniciar el foc. Els equips d'emergències van confirmar que ningú va resultar ferit ni afectat directament per l'incendi, centrant ara l'atenció en la investigació per esclarir les causes exactes que van provocar les flames.

Possibles causes sota investigació

En aquest moment, els Mossos d'Esquadra juntament amb els especialistes del cos de Bombers han iniciat la investigació corresponent per determinar l'origen de l'incendi. Tot i que encara és aviat per confirmar hipòtesis concretes, les primeres investigacions apunten que podria tractar-se d'un curtcircuit o fins i tot d'una fallada en la instal·lació elèctrica, causes habituals en incendis d'aquest tipus d'edificacions antigues.

Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir actualitzades les revisions i mesures de prevenció en construccions històriques, especialment en zones rurals on els serveis d'emergència poden necessitar més temps per arribar, augmentant considerablement els danys ocasionats per incendis si aquests es produeixen.

Conseqüències per al patrimoni local

El succés ha provocat una gran commoció a Lluçà, una localitat coneguda precisament pel seu ric patrimoni històric i arquitectònic. Aquesta masia era especialment valorada per la seva antiguitat i el seu vincle amb la història rural catalana, sent un exemple característic de l'arquitectura tradicional catalana.

L'incendi reobre el debat sobre la importància de protegir de manera efectiva el patrimoni rural i com respondre amb més eficàcia en casos d'emergència en zones allunyades dels nuclis urbans principals. El fet ha motivat que veïns i associacions culturals demanin ara més mesures per preservar aquests edificis que formen part essencial de la identitat històrica i cultural de Catalunya.