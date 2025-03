Caos a la B-10 per caiguda d'arbres

Una situació inesperada ha sorprès desenes de conductors en una de les principals artèries de trànsit de Barcelona. El que semblava un dia normal de circulació s'ha convertit en un escenari de retencions i nerviosisme entre els afectats.

Un incident inesperat altera la circulació

L'incident ha ocorregut aquest divendres 21 de març sobre el migdia, quan diversos arbres han caigut en plena via, obligant a tallar temporalment la circulació en un dels punts més transitats de la ciutat, concretament a la Ronda Litoral (B-10), a prop de Diagonal Mar i Rambla Prim, en sentit Trinitat.

Aquest succés ha provocat un important caos circulatori que ha obligat a activar un dispositiu especial d'emergències.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

Des del moment en què es va tenir constància de l'incident, els equips d'emergència s'han traslladat ràpidament al lloc, tractant de restablir el trànsit amb la major agilitat possible. No obstant això, la retirada dels arbres caiguts ha portat més temps del que s'esperava, cosa que ha generat llargues cues de vehicles al llarg de diversos quilòmetres.

Mobilització ràpida dels equips d'emergència

Bombers i agents de trànsit de l'Ajuntament de Barcelona s'han desplaçat fins a la zona afectada per retirar els arbres i desbrossar la via amb rapidesa i eficiència. Els serveis d'emergències han sol·licitat paciència als conductors mentre realitzen les tasques de neteja i seguretat, subratllant que la seva prioritat és garantir la seguretat de tots els implicats i minimitzar riscos addicionals.

Aquest tipus d'incidents no són inusuals quan arriben episodis de pluja o vent fort, encara que en aquest cas encara no s'ha confirmat oficialment si la caiguda dels arbres s'ha degut exclusivament a la climatologia adversa o si també podria haver influït un deficient manteniment dels exemplars arboris implicats.

Repercussió sobre el trànsit i recomanacions oficials

La Ronda Litoral és coneguda per ser una via altament sensible davant qualsevol incident. En tractar-se d'una de les rutes principals per accedir i sortir de la ciutat de Barcelona, qualsevol imprevist com el que ha ocorregut aquest divendres suposa immediatament grans embussos i complicacions per als conductors.

Les autoritats han aconsellat evitar la zona mentre es recupera completament la normalitat del trànsit. A més, s'han proposat rutes alternatives com la Ronda de Dalt (B-20) per reduir les complicacions i facilitar que el trànsit flueixi millor. L'incident, que inicialment semblava que se solucionaria en pocs minuts, s'ha prolongat durant un període més extens, cosa que ha obligat a mantenir els talls intermitents durant la retirada segura dels arbres.

Reflexions després de l'incident: seguretat i prevenció

Aquest incident puntual posa sobre la taula un debat més ampli sobre la seguretat viària i el manteniment preventiu d'arbres a les vies públiques. No és la primera vegada que la caiguda d'arbres provoca importants trastorns en la circulació en diferents punts de Catalunya, especialment en ciutats densament poblades com Barcelona.

| Canva

Molts ciutadans ja han començat a qüestionar a les xarxes socials la freqüència amb què es realitzen controls preventius sobre l'estat dels arbres propers a les vies de trànsit intens. Aquest tipus d'anàlisis preventius poden reduir significativament el risc d'incidents, especialment en èpoques de l'any on el clima sol presentar episodis de vent o pluges fortes.

Mentrestant, des de l'Ajuntament de Barcelona encara no s'han emès declaracions específiques sobre possibles responsabilitats o futures mesures preventives després d'aquest succés. La prioritat ara és restablir totalment la circulació a la zona afectada i avaluar amb deteniment les causes exactes que van portar al col·lapse dels arbres.

En definitiva, encara que la circulació sembla estar tornant a poc a poc a la normalitat, l'incident d'avui deixa oberta una reflexió sobre la necessitat de millorar els protocols preventius per evitar que situacions similars tornin a repetir-se amb la freqüència actual.