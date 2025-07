Tragèdia mortal en xocar una furgoneta i un camió a l’AP-7

per Joan Grimal

Aquest dimarts 1 de juliol, la carretera ha tornat a cobrar-se una vida. Un home ha mort a Sant Celoni, a la comarca del Vallès Oriental, després de xocar amb la seva furgoneta contra la part del darrere d'un camió a l'autopista AP-7. L'accident va tenir lloc al quilòmetre 106,5, en sentit sud, poc abans de les tres de la tarda.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), la víctima viatjava sola al vehicle i, tot i la ràpida intervenció dels equips d'emergència, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquest sinistre, ja són 70 les persones mortes a les carreteres catalanes des que va començar l'any.

Una tarda tràgica en una via molt transitada

L'avís del sinistre va arribar al 112 a les 14:30 hores. En pocs minuts es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El xoc va provocar retencions importants a la via, una de les més utilitzades del país, especialment durant l'operació estiu.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Els equips de rescat van haver d'assegurar la zona, desviar el trànsit i col·laborar amb l'aixecament del cadàver, mentre s'investigaven les causes de l'impacte. Segons les primeres hipòtesis, el conductor de la furgoneta no hauria pogut frenar a temps i va col·lidir contra el camió, que circulava més lent o estava pràcticament aturat.

S'investiguen les causes de l'accident

De moment, els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies exactes del sinistre. No es descarta que l'excés de velocitat, una distracció al volant o fins i tot una possible avaria mecànica poguessin haver influït en el desenllaç fatal.

| Gencat

Els pèrits estan revisant tant les càmeres de trànsit com els tacògrafs del camió implicat, així com l'estat del vehicle del difunt. També es van prendre declaracions a altres conductors que podrien haver presenciat l'accident o circulaven per la zona en aquell moment.

Una xifra de víctimes que no para de créixer

El Servei Català de Trànsit ha confirmat que amb aquesta nova mort ja són 70 les persones mortes en sinistres viaris a Catalunya en el que portem de 2025. Una xifra alarmant que posa el focus, un cop més, sobre la seguretat a les carreteres i la necessitat d'extremar precaucions durant els desplaçaments.

Des del SCT es recorda que els mesos d'estiu solen ser especialment crítics per l'augment de la mobilitat, les presses, el cansament acumulat i les condicions climatològiques adverses. Augmenta el nombre de desplaçaments de llarga distància i també el d'accidents greus.

Crida a la prudència

Després de l'accident, fonts del Departament d'Interior han reiterat la importància de conduir amb la màxima atenció, respectant les distàncies de seguretat i adaptant la velocitat a les condicions del trànsit. Especialment en vies com l'AP-7, on la combinació de camions, turismes i furgonetes multiplica el risc en situacions de frenada o congestió.

Els Mossos d'Esquadra reforçaran els controls aquest mes de juliol, tant a autopistes com a carreteres secundàries. La campanya inclourà controls de velocitat, d'alcohol i drogues, i dispositius per vigilar l'ús del cinturó i els sistemes de retenció infantil.

L'impacte invisible de cada sinistre

Més enllà de la xifra estadística, cada accident deixa una família trencada i una comunitat marcada. El mort en aquest cas era un home que viatjava sol per motius que encara es desconeixen. El seu nom encara no ha estat difós, a l'espera que es notifiqui oficialment als seus familiars.

Un dia qualsevol, una autopista qualsevol. I una vida que no tornarà. Mentrestant, el comptador de víctimes a la carretera segueix pujant.