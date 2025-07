Espectacular imatge a Lleida: Així es veu l’incendi de Torrefeta i Florejacs

L'incendi que des de fa hores arrasa la zona de Torrefeta i Florejacs, a la comarca de la Segarra, ha superat amb escreix els límits del terme municipal. La intensitat del foc, unida a un vent cada cop més fort, ha generat un gran núvol de fum que ja ha arribat a zones situades a més de 60 quilòmetres de distància, com Mollerussa i la ciutat de Lleida.

En aquestes localitats, els veïns han començat a notar l'olor intensa de cremat, acompanyada de petites partícules de cendra que es dipositen als carrers i teulades. En qüestió de minuts, la visibilitat ha empitjorat de manera notable, obligant fins i tot a prendre mesures de prevenció en espais públics.

Desallotjaments preventius i tancament d'instal·lacions

Un dels exemples més evidents s'ha donat a Mollerussa, on les autoritats locals han decidit tancar anticipadament la piscina municipal davant la presència creixent de fum. Tot i que no hi havia foc a prop, l'aire ja resultava irrespirable per als usuaris, especialment per a infants i persones grans.

| ACN

En altres poblacions, com Agramunt, l'arribada del fum ha estat tant sobtada com densa. Testimonis asseguren que el cel s'ha enfosquit en pocs minuts, com si una tempesta d'estiu hagués cobert el poble. Els veïns s'han vist sorpresos per la magnitud del fenomen, que ha canviat completament la rutina de la tarda.

L'incendi ja afecta més de 1.000 hectàrees

Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat, l'incendi ja ha arribat a les 1.000 hectàrees cremades, una xifra que podria augmentar en les pròximes hores a causa de les condicions meteorològiques desfavorables. El vent, lluny de remetre, continua bufant amb força i complica les tasques d'extinció.

| XCatalunya

Els serveis d'emergència continuen treballant intensament amb mitjans terrestres i aeris, tot i que les flames s'estenen ràpidament per la vegetació seca de la zona. Els cossos d'intervenció prioritzen la protecció de nuclis habitats i granges, mentre s'avalua la necessitat de nous desallotjaments preventius.

Alerta a comarques veïnes

L'arribada del fum a municipis allunyats ha posat en alerta altres comarques catalanes, que temen l'expansió del foc o, si més no, les conseqüències del fum. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha recomanat evitar activitats físiques a l'aire lliure en zones on el núvol de fum sigui present.

Així mateix, es demana tancar finestres i portes, especialment en llars on hi hagi persones amb malalties respiratòries, infants o persones grans. Les escoles i centres de dia també han rebut instruccions per limitar l'exposició a l'aire lliure dels seus usuaris.

Incertesa sobre l'evolució del foc

De moment, no hi ha previsió clara sobre quan es podrà controlar l'incendi. La prioritat continua sent contenir l'avanç de les flames i garantir la seguretat dels veïns. Les autoritats locals estan en coordinació permanent amb Protecció Civil i els cossos d'emergències.

Mentrestant, la població segueix amb preocupació l'avanç del fum. A les xarxes socials, molts usuaris han compartit imatges del cel cobert i la cendra sobre els cotxes, alertant que el foc de Torrefeta ha superat amb escreix el seu impacte local.