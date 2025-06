Terrible incendi en un pis d'habitatges, 7 dotacions de Bombers: Diversos ferits

Res no feia preveure que la tranquil·litat de la nit s'anés a veure interrompuda per un episodi d'angoixa i tensió. Els veïns es preparaven per descansar quan, de manera sobtada, una columna de fum va començar a expandir-se, alterant la rutina i mobilitzant els serveis d'emergència. La rapidesa de reacció va ser clau per evitar conseqüències més greus en un succés que posa de relleu la importància d'estar sempre alerta davant situacions inesperades.

L'incendi arrasa la primera planta d'un edifici a Palamós

L'alarma va saltar poc abans de la mitjanit, exactament a les 23:55 hores, quan una trucada al telèfon d'emergències 112 va alertar d'un incendi al carrer Santa Marta de Palamós, al Baix Empordà. El foc es va declarar a la primera planta d'un edifici de planta baixa més tres pisos, una estructura residencial on resideixen diverses famílies. La resposta va ser immediata: set dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc per combatre les flames i coordinar el rescat.

A la seva arribada, els bombers es van trobar amb un incendi totalment desenvolupat que avançava amb força, afectant de manera total tres habitacions i el passadís de l'habitatge. Les altes temperatures i l'acumulació de fum també van causar danys considerables al bany, el menjador i la cuina. Des de l'exterior, els equips van treballar intensament per reduir la virulència de les flames, mentre un binomi es preparava per accedir a l'interior, extingir el foc i assegurar-se que no quedava ningú atrapat a l'interior del pis.

| ACN

La situació va obligar molts veïns a sortir a l'exterior de manera preventiva, mentre que d'altres van haver de confinar-se als seus habitatges, alguns fins i tot refugiats als balcons, a causa de la densa presència de fum a l'escala. Un cop extingit l'incendi, els bombers van revisar cadascuna de les plantes i van procedir a ventilar tots els habitacles, així com el mateix conducte de l'escala, per garantir la seguretat dels residents i restablir la normalitat al més aviat possible.

Cinc ferits i la intervenció clau del SEM

El balanç humà d'aquest incendi, tot i que menys greu del que s'hauria pogut esperar per la magnitud del succés, va deixar un total de cinc persones ferides, totes elles per inhalació de fum. Entre els afectats hi ha tres dones i dos homes, que després de ser atesos al mateix lloc pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), van ser traslladats a l'Hospital de Palamós amb pronòstic menys greu. La ràpida intervenció dels serveis mèdics va permetre evitar complicacions i assegurar que cap dels ferits es trobi en situació crítica.

Durant tota l'operació, el SEM va activar una unitat terrestre addicional per donar suport al lloc dels fets, coordinant el trasllat dels ferits i monitorant l'estat de salut de la resta dels residents afectats. La col·laboració entre bombers i sanitaris va resultar fonamental per minimitzar els danys personals i oferir assistència immediata a qui ho necessitava.

Tot i que la causa de l'incendi encara no ha estat confirmada i es manté sota investigació, aquest incident serveix com a recordatori dels riscos que poden estar presents a qualsevol llar. Els incendis en edificis d'habitatges solen provocar no només danys materials, sinó també situacions de gran perill per la ràpida propagació del foc i el fum en espais tancats. En aquest cas, la ràpida actuació dels equips d'emergència i la col·laboració dels veïns van evitar una tragèdia més gran.