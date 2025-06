Terrible accident d’un ciclista, evacuat en helicòpter: Tallada la C-12

La calma d'un matí de juny pot trencar-se en qüestió de segons. No és estrany que un succés inesperat transformi el ritme habitual d'una jornada, obligant a activar tots els protocols d'emergència i posant a prova la paciència dels conductors i l'eficàcia dels serveis de rescat. Els testimonis del que ha passat avui en una important via de comunicació han estat protagonistes involuntaris d'una situació de màxima tensió i nerviosisme.

Un accident que col·lapsa la principal artèria de comunicació

L'alerta ha saltat poc després de les deu del matí, quan els serveis de trànsit catalans han notificat una greu incidència a la carretera C-12, en el tram que travessa Tortosa. Segons les dades oficials del Servei Català de Trànsit i la informació del Diari de Tarragona, un ciclista ha patit una caiguda en ple recorregut, obligant a tallar completament la circulació en ambdós sentits. L'avís ha arribat a les 10:20 hores.

La magnitud de l'accident ha obligat a desplegar un ampli dispositiu d'emergències. Els Mossos d'Esquadra i els equips mèdics s'han traslladat de seguida al lloc dels fets, on han avaluat la situació i han coordinat les primeres actuacions. Donada la gravetat de les lesions que presentava el ciclista accidentat, s'ha activat un helicòpter medicalitzat per procedir a la seva evacuació urgent. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, un dels centres de referència en l'atenció a politraumatisats, mentre els equips sanitaris treballaven per estabilitzar-lo durant el trajecte.

| ACN

Retencions i pas alternatiu: la resposta a una emergència

L'accident, ocorregut entre els punts quilomètrics 22 i 24 de la C-12, ha provocat un important col·lapse de trànsit a la zona. Les dades facilitades per Trànsit xifren les retencions en fins a 3 quilòmetres entre Tortosa i Aldover, una situació que ha afectat tant a qui es desplaçava per feina com a conductors habituals d'aquesta transitada carretera de les Terres de l'Ebre. Per intentar minimitzar l'impacte, s'ha habilitat pas alternatiu, permetent un flux intermitent de vehicles sota estricta supervisió policial i prioritzant sempre la feina dels serveis d'emergència.

Les recomanacions als conductors han estat clares: màxima precaució i paciència mentre es restablien les condicions òptimes de circulació. Els operatius desplegats han permès mantenir la seguretat i evitar complicacions majors, un aspecte especialment rellevant en vies secundàries i trams de muntanya, on la sinistralitat pot augmentar si no s'adopten les mesures adequades.

Reobertura de la C-12 i recuperació de la normalitat

Segons les últimes informacions publicades pel Servei Català de Trànsit als seus canals oficials, la carretera C-12 ha estat finalment reoberta a la circulació cap a les 11:55 hores, un cop els equips d'emergències han acabat les tasques d'assistència i neteja a la zona de l'accident. La reobertura s'ha produït progressivament, permetent recuperar la normalitat en el flux de vehicles i reduir la tensió acumulada durant el tall. Per ara seguim pendents de conèixer l'estat de salut i la gravetat de les lesions que ha patit el ciclista accidentat.