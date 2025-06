Alerta màxima per un brot de salmonel·la, un ingressat: Tancat un restaurant català

per Iker Silvosa

No és la primera vegada que un episodi d'intoxicació alimentària sacseja la tranquil·litat d'una comunitat, però aquesta vegada la magnitud del cas ha disparat totes les alarmes sanitàries. Les autoritats han activat protocols extraordinaris després de detectar un brot infecciós que, en pocs dies, ha deixat diverses persones amb símptomes severs i, almenys, un menor ingressat. Les investigacions segueixen en marxa, mentre veïns i familiars esperen respostes.

El brot que ha posat en escac Sant Adrià de Besòs

El focus de l'alerta se situa a Sant Adrià de Besòs, municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona, després que l'Ajuntament ordenés el tancament preventiu d'un conegut restaurant després de constatar-se un possible brot de salmonel·la. Segons ha informat El Periódico, l'establiment, el bar Villadeite 2, va ser clausurat de manera cautelar dissabte, una decisió presa de forma coordinada amb les autoritats sanitàries i després de la confirmació d'almenys una vintena d'afectats, incloent-hi diversos menors.

El cas va sortir a la llum després que diferents famílies reportessin símptomes compatibles amb la salmonel·losi després d'acudir a dos esdeveniments recents al restaurant: un dinar de final de temporada d'un club de bàsquet local i la celebració d'un aniversari. Entre els afectats hi figura un nen de només cinc anys, que va haver de ser ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu amb un quadre de febre alta, vòmits i diarrees persistents. Les anàlisis mèdiques van confirmar la presència de la bactèria salmonel·la en el menor, així com en altres pacients.

| SEM

Un episodi amb nombrosos afectats i símptomes greus

El brot no només ha impactat famílies locals, sinó també joves i adults que van compartir taula a l'establiment durant els darrers dies. Fins ara, almenys una desena de joves entre 18 i 25 anys han requerit hospitalització, tots amb símptomes de deshidratació greu i febre alta, segons dades de la font anteriorment esmentada. Fins i tot, una de les afectades va haver de ser ingressada en dues ocasions, l'última vegada en un hospital de Sardenya (Itàlia), després de desplaçar-se a l'illa per un viatge familiar programat.

Relats de pares i familiars posen de manifest la gravetat de l'episodi. Un dels progenitors explica a El Periódico que el seu fill petit va començar amb símptomes durant la matinada de diumenge a dilluns i que la situació es va agreujar fins a necessitar ingrés hospitalari. El dolor, els crits i la freqüència de les diarrees mantenien en suspens la família, que, com moltes altres, sospitava inicialment d'una simple gastroenteritis. Tanmateix, les anàlisis clíniques van confirmar ràpidament la infecció per salmonel·la, una bactèria que sol propagar-se a través d'aliments contaminats.

| Google Imagenes

A més, diverses famílies van portar mostres al centre de salut de Sant Adrià per descartar o confirmar la infecció. La ràpida resposta de l'Agència de Salut Pública va permetre activar un operatiu de vigilància i control que segueix vigent.

Coordinació institucional i protocols d'emergència activats

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, liderat per l'alcaldessa Filo Cañete, ha confirmat que manté comunicació constant amb les autoritats sanitàries, especialment l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'actuació ha estat immediata i coordinada: l'establiment roman tancat mentre els inspectors recopilen mostres d'aliments, utensilis i treballadors per esclarir l'origen exacte de la intoxicació. El consistori, a més, ha contactat amb tots els afectats per oferir suport i facilitar el seguiment epidemiològic.

La decisió de clausurar el local es va adoptar dissabte, després de l'informe de l'agència sanitària i la identificació dels primers casos. Segons ha apuntat l'alcaldessa a El Periódico, “tot apunta que el focus ve d'aquest bar”, tot i que encara s'esperen els resultats definitius de les anàlisis. “Detectar un brot d'aquest tipus és complicat, perquè els afectats han acudit a centres de salut diferents i no sempre es comuniquen entre ells els símptomes”, assenyala Cañete.