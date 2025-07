Terrible incendi en un aparcament: Molts cotxes afectats

La tranquil·litat de la matinada es va veure trencada per les flames i el dens fum negre que s'enlairava cap al cel nocturn. El que va començar com un focus virulent a l'interior d'un aparcament de dues plantes es va convertir ràpidament en un infern que va desfermar una operació d'emergència a gran escala, deixant rere seu una estampa de destrucció i un reguitzell de vehicles danyats, per sorpresa i desolació dels seus propietaris a trenc d'alba.

El succés, que no ha deixat ferits, ha suposat un cop material dur per a desenes de famílies i treballadors que confiaven en la seguretat d'aquestes instal·lacions per resguardar els seus vehicles. La ràpida propagació del foc va obligar a un desplegament massiu d'efectius que van treballar a contrarellotge per contenir la catàstrofe i evitar que les conseqüències fossin encara més greus.

Un despertar de flames i fum a Sant Joan Despí

Els fets van tenir lloc a la localitat barcelonina de Sant Joan Despí. L'alerta va saltar a les 01:44 hores de la matinada d'aquest dissabte, 26 de juliol, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís d'un incendi declarat en un aparcament situat al carrer de la Fontsanta. La magnitud del foc inicial ja feia presagiar el pitjor, amb flames voraces que envoltaven completament diversos dels cotxes estacionats.

| @bomberscat, Catlane

Segons han informat fonts oficials dels Bombers de la Generalitat a través dels seus canals de comunicació, el balanç inicial dels danys directes va ser devastador.

El foc va calcinar completament un total de nou automòbils i una motocicleta, que van quedar reduïts a un munt de ferros irreconeixibles. La violència de les flames va convertir l'epicentre de l'incendi en una zona zero, demostrant la increïble capacitat destructiva d'un foc en un espai tancat i ple de material combustible com és un garatge.

El balanç dels danys: més d'un centenar de vehicles afectats

Tot i que el foc directe va destruir una desena de vehicles, les conseqüències del sinistre es van estendre molt més enllà de les flames. La intensa calor generada per la combustió va provocar danys significatius en altres sis vehicles propers, que, tot i no cremar, van patir deformacions i desperfectes severs en la seva estructura i components.

Tanmateix, el major enemic silenciós en aquest tipus d'incidents va ser el fum. La densa fumera es va propagar per tota l'estructura de l'aparcament, afectant la pràctica totalitat dels cotxes que es trobaven al seu interior. A la planta baixa, on es va originar el foc, prop de 80 vehicles van quedar impregnats de sutge i gasos tòxics. La situació no va ser millor a la primera planta, on altres 40 automòbils van patir les mateixes conseqüències. En total, el balanç ascendeix a uns 136 vehicles afectats en major o menor mesura, una xifra que dona compte de la veritable magnitud del desastre.

La ràpida intervenció dels bombers va evitar una catàstrofe més gran

Per fer front a l'emergència, es van mobilitzar fins al lloc un total de tretze dotacions dels Bombers de la Generalitat. Un desplegament considerable que evidencia la gravetat amb què es va abordar l'incident des del primer moment.

| Govern

Els equips d'extinció van treballar de forma coordinada i eficaç, centrant els seus esforços no només a apagar el focus principal, sinó també a evitar que el foc es propagués horitzontalment a la resta de vehicles i, sobretot, que pogués arribar a afectar la mateixa estructura de l'edifici.

Gràcies a aquesta intervenció professional i contundent, es va poder contenir l'incendi dins l'aparcament i es va aconseguir la millor de les notícies possibles en un escenari d'aquestes característiques: l'absència total de ferits. La tasca dels bombers va ser clau perquè una nit de pànic i destrucció material no es convertís, a més, en una tragèdia humana.