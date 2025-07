Tragèdia a la C-31: Mor un motorista de 20 anys

per Mireia Puig

El que començava com una nit de divendres qualsevol, un preludi del cap de setmana, es va convertir en una escena de desolació i pèrdua. Un jove de només 20 anys ha perdut la vida en un tràgic succés que recorda la fragilitat amb què un instant pot canviar-ho tot. L’asfalt, testimoni mut d’innombrables històries, es va cobrar una nova vida en un incident que posa de manifest com un element aparentment inofensiu pot esdevenir una trampa mortal.

El fatal desenllaç va tenir lloc en un punt neuràlgic de la xarxa viària catalana. Va ser a l’autovia C-31, a l'altura del terme municipal de Badalona (Barcelonès), on la tragèdia es va materialitzar. Segons la informació oficial proporcionada pel Servei Català de Trànsit, el succés va tenir lloc el passat divendres, quan el rellotge marcava les 22:02 hores, moment en què els serveis d’emergència van rebre la primera alerta.

La nit queia sobre l’àrea metropolitana de Barcelona mentre els equips de rescat es dirigien a tota velocitat cap al punt quilomètric 215, en sentit nord, direcció Mataró.

| ACN

Una trampa d’aigua en plena autovia

Les causes exactes de l’accident encara es troben sota una minuciosa investigació per part dels Mossos d’Esquadra, però els primers indicis apunten a un factor tan inesperat com perillós. Sembla que la motocicleta en què viatjaven dues persones es va trobar amb un gran bassal d’aigua que ocupava part de la calçada. En travessar-lo, el conductor va perdre el control del vehicle, provocant una caiguda violenta.

El pilot de la motocicleta, un jove de 20 anys identificat amb les inicials O.M.H., va patir ferides d’extrema gravetat a conseqüència de l’impacte i, malauradament, va morir al mateix lloc del sinistre. El seu acompanyant, que també viatjava al vehicle de dues rodes, va tenir més sort dins la desgràcia, resultant ferit de caràcter lleu.

Va ser atès en primera instància pels sanitaris i posteriorment traslladat a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol per a una valoració més exhaustiva.

| ACN

Ràpida mobilització dels serveis d’emergència

L’alerta del sinistre va activar de seguida un ampli dispositiu d’emergències. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar al lloc per assegurar la zona, regular el trànsit que es va veure afectat i començar a recollir les primeres proves per esclarir el que va passar. Juntament amb ells, es van mobilitzar quatre ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), el personal sanitari de les quals només va poder certificar la mort del jove conductor i atendre el seu company ferit.

L’actuació va obligar a tallar parcialment la C-31 en sentit nord durant diverses hores, generant retencions mentre els equips treballaven a l’escena, una imatge que recordava a altres conductors la importància de la màxima precaució al volant, especialment en condicions adverses.