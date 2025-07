Atropellament en una línia de Rodalies: tallada fins a nou avís

La rutina d’un dia qualsevol pot torçar-se en un instant, transformant un trajecte quotidià en un escenari d’emergència. Això és el que han viscut aquest matí els viatgers d’un servei ferroviari, la marxa del qual s’ha vist abruptament aturada per un succés d’extrema gravetat. Les sirenes i l’activació dels protocols d’emergència han substituït el monòton moviment del tren, deixant al seu pas un rastre d’incertesa i la paralització completa del servei en un punt clau de la xarxa.

La veu d’alarma ha saltat a través dels canals oficials de Protecció Civil de la Generalitat, que ha emès un comunicat urgent activant la prealerta del pla d’emergències en transport de viatgers per ferrocarril, conegut com a Ferrocat.

El motiu, breu però contundent: un atropellament a la via. L’incident ha tingut lloc a la línia R4 de Rodalies de Catalunya, forçant la interrupció total de la circulació en el tram que connecta les estacions de Mollerussa (Pla d’Urgell) i Tàrrega (Urgell), a la província de Lleida.

| ACN

L’activació del pla Ferrocat

Davant un succés d’aquestes característiques, la coordinació és fonamental. La declaració de la prealerta del pla Ferrocat no és una simple formalitat, sinó el tret de sortida per a la mobilització coordinada de múltiples cossos d’emergència. Immediatament després de l’avís, s’han desplaçat a la zona diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’objectiu principal d’aquest desplegament és doble. D’una banda, atendre la persona implicada en l’atropellament i certificar el seu estat, una tasca que malauradament sol tenir un desenllaç tràgic.

D’altra banda, assegurar el perímetre per facilitar la feina dels serveis d’emergència i, posteriorment, permetre que la policia judicial iniciï la investigació per esclarir les circumstàncies exactes del succés. Mentre aquestes tasques es duen a terme, la circulació de trens queda completament suspesa per raons de seguretat i per no interferir en la investigació.

Impacte en la mobilitat de les comarques de Lleida

La línia R4, que connecta Lleida Pirineus amb Manresa, és una artèria fonamental per a la vertebració de la Catalunya interior. Diàriament, centenars de persones l’utilitzen per desplaçar-se als seus llocs de treball, centres d’estudi o per fer gestions entre les diferents poblacions que uneix.

L’aturada del servei entre Mollerussa i Tàrrega, dues de les capitals de comarca més importants de la demarcació, genera un notable trastorn en la mobilitat de la zona.

| ACN

Renfe, com a operador del servei, es veu obligada en aquestes situacions a gestionar un transport alternatiu per carretera per garantir que els viatgers puguin completar el seu trajecte. Tanmateix, aquesta solució, encara que necessària, no evita els retards i les molèsties acumulades per als usuaris, que veuen com la seva planificació diària es veu completament alterada.

L’empresa ferroviària treballa per restablir la normalitat tan aviat com sigui possible, però la represa del servei sempre està supeditada a la finalització de les actuacions policials i a l’autorització del jutge de guàrdia.