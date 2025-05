Espectacular incendi d'un cotxe al mig del carrer: La principal preocupació

Un cotxe ha quedat completament envoltat en flames aquest divendres a la tarda al municipi de Tona, a la comarca d'Osona, generant alarma entre els veïns i una ràpida intervenció dels serveis d'emergència. L'avís s'ha rebut a les 15:53 hores, alertant d'un vehicle cremant en plena via pública, concretament al carrer de Balenyà.

Una dotació dels Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per sufocar el foc.

Intervenció ràpida i eficaç

L'incendi, que s'hauria originat de forma sobtada, va provocar una intensa fumera visible des de diferents zones del municipi. L'actuació dels bombers ha estat clau per evitar que les flames es propaguessin a infraestructures properes. En especial, hi ha hagut preocupació pel sistema d'enllumenat públic més proper al vehicle, que ha estat protegit pels efectius durant les tasques d'extinció.

| @bomberscat, ACN, XCatalunya

Segons han confirmat fonts oficials,no s'han registrat ferits arran del sinistre. El conductor del vehicle hauria sortit pel seu propi peu abans que el foc s'intensifiqués. Malgrat l'aparatositat de l'incendi, el balanç ha estat exclusivament material.

Possible origen mecànic

Encara que les causes exactes del foc encara estan sota investigació, els primers indicis apunten a una fallada mecànica o elèctrica com a possible origen. Aquest tipus d'incendis són més freqüents del que es creu, especialment en vehicles antics o que no han passat correctament les revisions tècniques pertinents.

| ACN, @bomberscat, XCatalunya

El principal temor dels serveis d'emergència no era només el cotxe en flames, sinó la seva ubicació: un entorn urbà amb mobiliari, fanals i cables elèctrics propers. La proximitat del vehicle al sistema d'enllumenat va obligar els Bombers a extremar les precaucions per evitar que el foc danyés instal·lacions públiques, cosa que podria haver derivat en talls de llum o fins i tot risc per als vianants.

Reaccions a les xarxes socials

L'incendi ha generat un notable enrenou a les xarxes socials, on alguns testimonis han compartit vídeos i imatges del succés. La gran columna de fum i la virulència de les flames van causar impacte entre els veïns, que van destacar la rapidesa amb què van actuar els bombers.

Recordatori de seguretat

Des del cos de Bombers, han aprofitat l'incident per recordar la importància de les revisions periòdiques del vehicle, especialment en components elèctrics i sistemes de refrigeració. També recomanen mantenir la calma davant una situació similar i alertar immediatament al 112, evitant acostar-se al cotxe en flames.

L'incendi d'aquest divendres a Tona no només ha deixat un cotxe reduït a ferralla, sinó que ha posat de relleu els riscos dels incendis urbans i la necessitat de mantenir instal·lacions públiques i vehicles en bon estat. L'actuació ràpida ha evitat mals majors, però l'ensurt ha estat considerable.

La causa exacta del foc s'esclarirà en les pròximes hores, encara que tot apunta a una fallada tècnica com a origen del sinistre.