Desallotjat un bloc de pisos per unes bigues en mal estat

per Mireia Puig

Moments de tensió es van viure durant la tarda d'ahir quan els veïns d'un edifici residencial van haver de ser evacuats d'emergència després de detectar-se importants deficiències estructurals. L'alarma es va encendre després d'un avís a les autoritats sobre el deteriorament preocupant en les bigues de l'immoble, una situació que podria haver tingut conseqüències dramàtiques si no hagués estat atesa amb rapidesa.

Alerta per la seguretat estructural

Els fets van tenir lloc en un bloc de quatre plantes situat al número 21 del carrer del Cadí, al conegut barri de Ca n'Oriac de Sabadell. Sobre les 18:15 hores, els Bombers van rebre una trucada alertant sobre la presència de bigues visiblement danyades a la planta baixa de l'immoble, un avís que va mobilitzar immediatament tres dotacions per avaluar la gravetat de la situació.

En arribar al lloc, els Bombers van comprovar ràpidament que el perill era real i podia implicar riscos importants per als residents. Davant d'aquest escenari, les autoritats van procedir a tallar tots els subministraments de l'edifici, incloent aigua, llum i gas, com a mesura preventiva addicional.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

Aquesta acció era imprescindible per evitar qualsevol possible accident derivat d'una possible caiguda o col·lapse parcial de l'immoble.

Intervenció urgent i preventiva

L'operació de desallotjament es va dur a terme amb eficàcia i sense incidents. Els equips d'emergència van facilitar el procés acompanyant els veïns en la recollida ràpida d'objectes personals essencials, conscients que la tornada a les seves vivendes no seria immediata. Paral·lelament, l'arquitecte municipal també va acudir al lloc per realitzar una inspecció tècnica detallada, indispensable per determinar la magnitud exacta dels danys i avaluar les mesures necessàries per assegurar l'estabilitat de l'immoble.

Els nou afectats van ser traslladats provisionalment, mentre els serveis municipals treballen ara a buscar allotjaments alternatius, ja que almenys durant aquesta nit els veïns no podran tornar a les seves llars a causa del perill persistent.

Problemes recurrents en vivendes antigues

Aquest incident obre novament el debat sobre l'antiguitat i estat de conservació de molts edificis residencials a Catalunya. En barris com Ca n'Oriac, moltes vivendes daten de mitjans del segle XX i presenten desafiaments importants en termes de manteniment estructural. Experts en urbanisme apunten que successos com aquest podrien multiplicar-se si no es duen a terme inspeccions més exhaustives i freqüents, a més de plans efectius de rehabilitació d'edificis antics.

| ACN

Els residents afectats han mostrat una barreja d'alleujament per haver evitat un accident major i preocupació davant la incertesa de quan podran tornar a les seves vivendes. Segons declaracions recollides al lloc, diversos veïns ja havien notat en dies anteriors algunes esquerdes i deformacions a les parets i sostres, encara que no van imaginar que la situació fos tan greu com finalment van revelar les inspeccions dels experts.

Un avís a temps que va evitar una tragèdia

La ràpida reacció dels Bombers i les autoritats municipals ha estat crucial per evitar una tragèdia. La prevenció i atenció immediata van demostrar ser factors clau en aquest episodi. Ara queda pendent l'informe definitiu de l'arquitecte municipal, que determinarà si l'edifici podrà ser rehabilitat o haurà de romandre tancat durant un temps indefinit.

La reflexió per a les autoritats locals i veïns està clara: la prevenció i la vigilància constant de l'estat de les vivendes és essencial per protegir vides i evitar situacions similars que puguin tenir conseqüències molt més greus en el futur.