S'espatlla un cotxe: 2 quilòmetres de retencions a l'AP-7

Un matí de dimarts, amb el sol de juliol ja ben amunt i l’asfalt començant a acumular calor, el ritme frenètic d’una de les artèries més importants del país es va veure sobtadament interromput.

El flux constant de vehicles, una amalgama de turistes en ruta cap a la costa, transportistes complint terminis i ciutadans en la seva rutina diària, es va transformar en un lent i exasperant degoteig de metall i llums de fre. El que semblava un embús més amagava una causa tan comuna com disruptiva: un únic vehicle aturat al voral va ser suficient per desfermar el caos.

L’incident, que va posar a prova la paciència de milers de conductors, demostra l’extrema fragilitat de la xarxa viària en plena temporada estival, on qualsevol imprevist, per petit que sembli, té la capacitat de generar un efecte dòmino amb conseqüències significatives en la mobilitat de tota una regió.

| ACN

L’origen del caos: una avaria en el pitjor moment

L’epicentre d’aquesta interrupció va tenir lloc en un punt neuràlgic per al trànsit català. Segons va informar el Servei Català de Trànsit a través del seu canal oficial de comunicació a la xarxa social X, la incidència es va originar per l’avaria d’un turisme a l’autopista AP-7, concretament a l’altura del municipi de Sant Cugat del Vallès, a la província de Barcelona.

L’avís es va emetre a les 10:24 hores del matí d’aquest dimarts, 15 de juliol de 2025, tot i que les càmeres de trànsit ja captaven la situació minuts abans, cap a les 10:22 hores. El vehicle afectat es trobava en direcció a Tarragona, una de les rutes més concorregudes, especialment durant els mesos d’estiu.

Tot i que el conductor va tenir la perícia d’apartar el cotxe i aturar-lo al voral, alliberant així els carrils de circulació, l’impacte va ser immediat. En pocs minuts es va formar una cua de 2 quilòmetres de circulació lenta, un fenomen que evidencia el conegut "efecte tafaner".

| ACN

L’AP-7, una artèria vital sota pressió constant

L’autopista AP-7 no és una via qualsevol; és la columna vertebral del corredor Mediterrani, una infraestructura crítica per on transiten diàriament desenes de milers de vehicles. Des de la liberalització dels seus peatges, la intensitat mitjana diària de trànsit s’ha disparat, convertint-la en un baròmetre perfecte de la salut de la mobilitat a Catalunya.

En un dia feiner de juliol, a la densitat habitual de trànsit de camions i treballadors s’hi suma l’èxode vacacional, creant un còctel perfecte per a la congestió.

L’"efecte tafaner" o "efecte curiositat" és un comportament estudiat en seguretat viària que explica per què un incident que no obstaculitza físicament la via pot provocar grans retencions. Els conductors, en passar pel costat del vehicle avariat, redueixen instintivament la velocitat per observar què ha passat.

Aquesta reducció, multiplicada per milers de vehicles, genera una ona de frenada que es propaga cap enrere, col·lapsant el flux de l’autopista i transformant un tram ràpid en un aparcament improvisat.