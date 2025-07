Detingut un imam que viu d'okupa per presumptes maltractaments a infants i discursos radicals

per Mireia Puig

La Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra ha procedit a la detenció d'un home que exercia com a imam, acusat de càrrecs tan greus com el maltractament a menors i la difusió de proclames extremistes.

Els fets han tingut lloc al conegut barri de la Marca de l'Ham de Figueres (Girona), un enclavament la mateixa comunitat del qual ha estat clau per destapar el cas. La notícia, explicada per la periodista Anna Punsí al seu compte de Twitter, revela una trama complexa de presumptes abusos i radicalisme que es desenvolupava a l'interior d'una madrassa. Malgrat la gravetat dels càrrecs, l'individu ha quedat en llibertat després de la seva detenció.

La mateixa comunitat va destapar el cas

Un dels aspectes més notables d'aquesta operació és l'origen d'aquesta. Lluny de ser una investigació iniciada per una pista externa o una denúncia anònima, l'acció policial té la seva arrel en el valor i la determinació dels mateixos veïns del barri.

Van ser els membres de la comunitat musulmana de la Marca de l'Ham qui, després de detectar les presumptes males pràctiques i l'inquietant caire de les ensenyances de l'imam, van decidir prendre cartes en l'assumpte.

Segons ha transcendit, la mateixa comunitat el va apartar de les seves funcions al capdavant de la madrassa, el lloc on impartia les seves lliçons als infants. No contents amb això, i conscients de la gravetat de la situació, van decidir fer el pas definitiu i van posar els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra.

Un historial d'ocupació i l'amenaça d'expulsió

El perfil del detingut afegeix més capes de complexitat al succés. L'home, que va arribar a Catalunya fa aproximadament dos anys, s'havia instal·lat al barri en una situació irregular. Segons les informacions confirmades, resideix com a okupa en un pis juntament amb la seva dona i els seus quatre fills.

La detenció per part dels Mossos d'Esquadra se centra en la via penal pels presumptes delictes de maltractament i adoctrinament. Tanmateix, el cas ha activat també les alarmes d'altres cossos de seguretat. La Policia Nacional, competent en matèria d'estrangeria, ja ha iniciat els estudis pertinents sobre la seva situació administrativa.

Sobre la taula hi ha la possibilitat d'iniciar un expedient d'expulsió del país, una mesura que es pren en casos de greu alteració de l'ordre públic o amenaça per a la seguretat nacional. La decisió final dependrà de l'anàlisi del seu estatus i de la gravetat dels fets que se li imputen en la investigació penal.

Figueres, un focus sensible en la lluita contra el radicalisme

La detenció no ocorre en un buit. La ciutat de Figueres i la província de Girona en el seu conjunt han estat en el passat escenari de diverses operacions de les forces de seguretat contra el gihadisme i la radicalització violenta.

La seva proximitat a la frontera francesa converteix aquesta zona en un punt estratègic i sensible per al trànsit de persones i la difusió d'ideologies extremistes, cosa que els cossos policials vigilen amb especial atenció. Aquest historial converteix cada nou cas, com el de l'imam de la Marca de l'Ham, en un senyal d'alerta que activa tots els protocols.

Ara, mentre el detingut es troba en llibertat a l'espera que el procés judicial segueixi el seu curs, l'atenció se centra en dos fronts paral·lels: el recorregut que tindrà la investigació per maltractament i discursos radicals als tribunals, i la decisió administrativa que la Policia Nacional prengui sobre la seva permanència.