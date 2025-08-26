Terrible incendi d’un camió al camp, 6 dotacions de Bombers: Un ferit

Una jornada aparentment tranquil·la es veié bruscament interrompuda per l'avanç implacable de les flames. El fum negre espès, visible des de diversos punts, alertà sobre una emergència que requerí una mobilització immediata i contundent dels serveis d'extinció.
L'incident, protagonitzat per un vehicle de grans dimensions, desfermà un operatiu complex en un entorn rural on el risc de propagació era extremadament alt. La serenor del paisatge campestre quedà trencada pel so de les sirenes i la frenètica activitat dels equips d'emergència.
El succés tingué lloc aquest dimarts, 26 d'agost, al terme municipal de Solsona, a la província de Lleida. L'alerta es rebé al telèfon d'emergències 112 cap a les 13:00 hores, informant de l'incendi d'un camió que transportava una càrrega altament inflamable.
Es tractava de bales de palla, un material que, un cop en combustió, presenta enormes dificultats per a la seva extinció. De seguida, s'activaren fins a sis dotacions dels Bombers de la Generalitat. Es desplaçaren al lloc per fer front a una situació de perill considerable.
Una operació complexa en ple camp
L'actuació dels bombers anà molt més enllà de la simple aplicació d'aigua sobre les flames. Donada la naturalesa del material i la ubicació del sinistre, al mig d'un camp, el risc que el foc s'estengués a la vegetació circumdant era la principal preocupació.
Per això, els equips d'extinció hagueren de desplegar una estratègia doble per contenir l'amenaça. Fou necessària la utilització de maquinària pesant per col·laborar en les tasques i assegurar el perímetre de l'incendi.
Amb l'ajuda d'un vehicle especialitzat, els bombers llauraren la terra del camp al voltant del camió afectat. Aquesta acció creà un tallafoc eficaç, una barrera que impedí la continuïtat del foc i protegí la resta del terreny.
Simultàniament, altres dotacions se centraren en el focus principal. Els efectius hagueren d'escampar les bales de palla en flames per desfer-ne la compactació, facilitant així que l'aigua de les línies pogués penetrar i apagar el foc des de l'interior, un mètode crucial en aquest tipus d'incendis.
El conductor del vehicle, atès pels serveis d'emergència
Enmig del caos i la tensió de l'operatiu, la prioritat fou també atendre les possibles víctimes. El conductor del camió sinistrat, únic ocupant del vehicle, necessità assistència sanitària al mateix lloc dels fets.
Una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) es desplaçà per valorar el seu estat. Després d'una primera atenció, l'home fou estabilitzat, confirmant-se que era l'única persona que havia resultat ferida a conseqüència del violent incendi que calcinà completament la càrrega i afectà greument el camió.
Els incendis que involucren bales de palla són particularment temuts pels cossos d'extinció. La palla seca no només crema amb gran rapidesa, sinó que la seva estructura compacta permet que el foc es mantingui actiu a l'interior durant hores, fins i tot quan la superfície sembla apagada.