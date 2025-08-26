Això és el caos, 3 apunyalaments en una zona en menys de 24 hores: 2 ferits greus

En menys d'un dia, una sèrie d'atacs amb arma blanca ha sacsejat la tranquil·litat d'una ciutat catalana. Tres apunyalaments diferents, en llocs i moments diferents, han deixat rere seu dos ferits greus i una sensació d'alarma a la població. La concatenació de tres episodis, ocorreguts en menys de 24 hores, ha posat en alerta els cossos policials i ha obert un debat sobre la seguretat als carrers.
Primer atac en plena via pública
Dilluns al migdia es va produir l'atac més greu. Un jove de 25 anys va resultar apunyalat al tòrax quan es trobava al carrer Ramon Llull de Lleida. Segons van confirmar fonts policials al Segre, l'agressió va tenir lloc cap a les 12.20 hores i tot apunta que es va desencadenar després d'una discussió o enfrontament entre dues persones.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar una ambulància fins al lloc, va estabilitzar el ferit i el va traslladar en estat crític a l'hospital Arnau de Vilanova, on va quedar ingressat a l'UCI. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per esclarir les causes i trobar l'autor de l'apunyalament, que va aconseguir fugir abans de l'arribada dels agents. Es desconeix la nacionalitat i altres detalls sobre l'agressor.
Un robatori violent al Barri Antic
El segon episodi va tenir lloc la matinada de diumenge, cap a les 7.00 hores, al carrer Múrcia, també a la capital del Segrià. Un home va ser abordat per dos joves que van intentar robar-li el telèfon mòbil. La víctima acabava d'estacionar el seu vehicle quan va ser sorpresa pels atacants.
Durant el forcejament, va rebre un tall a la cara amb una arma blanca. Els autors, de només 18 i 15 anys, dona i home (no ha transcendit la nacionalitat), respectivament, van ser detinguts poc després. La policia va arrestar primer la jove al seu domicili, mentre que el menor es va presentar voluntàriament a comissaria acompanyat per la seva mare després de saber que la seva germana havia estat detinguda.
Una baralla multitudinària als afores d'una discoteca
El tercer cas es va registrar també durant la matinada de diumenge, als afores d'un local d'oci nocturn (anomenat Cotton Club) situat a la carretera N-230. Un jove de 22 anys va rebre fins a tres ganivetades després d'una baralla en què, segons els testimonis, van participar una desena de persones.
La víctima va ser evacuada a l'hospital Arnau de Vilanova i roman ingressada en estat greu. Els Mossos d'Esquadra compten amb les gravacions de les càmeres de seguretat de la zona i amb diverses declaracions per intentar identificar els implicats en la brutal agressió.
Preocupació institucional i resposta judicial
La magnitud dels fets ha despertat la reacció de les institucions locals. L'alcalde accidental de Lleida, Carlos Enjuanes, ha qualificat les agressions d’“inacceptables” i ha demanat a la justícia que actuï “amb contundència” per frenar aquesta escalada de violència. A més, la Paeria ha anunciat que es personarà com a acusació particular en els casos d'apunyalament, amb l'objectiu de garantir que els responsables responguin davant dels tribunals.
El consistori mantindrà reunions tant amb els comandaments dels Mossos com amb representants del sector de l'oci nocturn per analitzar el que ha passat i reforçar les mesures preventives.