Brutal incendi d’un camió dins d’un túnel en plena autovia: Carretera tallada

La tarda d'aquest dimarts s'ha viscut un episodi de gran tensió en una de les principals autovies del Baix Llobregat. Un incendi declarat a l'interior d'un túnel ha obligat a tallar completament la via, generant retencions i afectant milers de conductors en ple retorn vacacional. El fum, visible des de diversos punts de la zona, va convertir l'operació d'extinció en una tasca extremadament complexa.
Els fets han tingut lloc a l'autovia B-40, a l'altura d'Abrera, quan un camió que circulava pel túnel de Voltrera ha començat a cremar brutalment. L'avís ha arribat als serveis d'emergència a les 13.40 hores i ràpidament s'ha activat un ampli dispositiu per contenir el foc. Segons han confirmat els Bombers, el vehicle transportava bobines de paper, una càrrega altament combustible que ha afavorit que les flames es propaguessin ràpidament, deixant la tractora i la cabina calcinades.
Un desplegament de fins a nou dotacions de Bombers
En qüestió de minuts, el foc ha assolit tal intensitat que ha estat necessari desplegar fins a nou dotacions de Bombers. Les imatges compartides a xarxes socials mostren com el fum ha envaït el túnel i ha obligat a interrompre la circulació en tots dos sentits. Els equips han treballat primer en l'extinció de la cabina. Un cop controlat, s'ha produït la retirada progressiva de la càrrega per refredar les bobines de paper i evitar que es revifessin els punts calents.
Trànsit tanca la via i restringeix accessos
El Servei Català de Trànsit ha informat de seguida del tall total de la B-40 en tots dos sentits. Minuts després, s'ha procedit també a tancar els accessos des de tres carreteres principals: l'A-2, la C-58 i la C-16. La decisió busca evitar que més vehicles quedessin atrapats a la zona i facilitar la feina dels equips d'emergència. El tall, que continua actiu ara, està provocant llargues retencions i obliga els conductors a buscar rutes alternatives per carreteres secundàries i autopistes properes.
Fins ara, no ha transcendit si l'incendi del camió al túnel de Voltrera ha provocat ferits. Els Bombers centren els seus esforços a sufocar les flames i a garantir que no quedin punts calents a l'interior del vehicle. Fonts oficials no descarten que els treballs de revisió s'allarguin durant tota la tarda, ja que la càrrega de paper exigeix una manipulació acurada.
Un túnel clau a la xarxa viària del Baix Llobregat
El túnel de Voltrera, on s'ha originat l'incendi, és un dels trams més transitats de la B-40, coneguda com a Quart Cinturó. Es tracta d'una infraestructura estratègica per a la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connecta el Vallès amb el Baix Llobregat i l'A-2. El tall total de la via posa en relleu la vulnerabilitat dels túnels davant d'incidents d'aquest tipus i la gran repercussió que tenen sobre tot el trànsit comarcal.