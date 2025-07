Terrible accident mentre volava amb ala delta: Ferit en estat crític

No cada dia els serveis d'emergència han de mobilitzar helicòpters i equips especialitzats per assistir una persona en estat crític en plena natura. El que havia de ser una tarda de vol i gaudi de paisatges espectaculars va acabar convertint-se en una escena de màxima tensió i rapidesa.

La tarda de dimarts, un greu accident d'aviació va sacsejar la comarca del Pallars Jussà, en un entorn rural que acostuma a rebre aficionats al vol lliure per les seves condicions privilegiades. Segons la informació verificada pels serveis d'emergència i recollida per mitjans locals, una persona que practicava vol amb ala delta va patir un accident brutal en estavellar-se sobre un camp de conreu als voltants de Sant Romà, dins el terme municipal d'Isona i Conca Dellà.

L'avís va saltar pocs minuts després de les 17:30 hores, moment en què el telèfon d'emergències 112 va registrar l'alerta. La resposta no es va fer esperar:dues dotacions terrestres i un helicòpter de rescat dels Bombers de la Generalitat, juntament amb membres del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE), es van dirigir de seguida al lloc, acompanyats d'un equip de sanitaris i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

| SEM

El rescat i l'estat crític del ferit

Les primeres imatges i informes apunten a la dificultat de l'operació, ja que l'aeronau es trobava en una zona d'accés complicat. Els efectius d'emergència van assegurar la zona i van prestar una primera assistència vital a l'accidentat, que presentava ferides d'extrema gravetat, segons han informat a El Caso. Un cop estabilitzat, els sanitaris del SEM van fer el trasllat d'urgència en helicòpter fins a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on el ferit va ser ingressat directament a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i el seu estat va ser qualificat de crític.

Fins ara, les causes exactes del sinistre no han estat aclarides. L'ala delta, un aparell de vol sense motor que depèn dels corrents d'aire per planar, es va precipitar de manera sobtada i sense avís previ. Els investigadors no descarten cap hipòtesi, tot i que per ara tot apunta a una pèrdua de control inesperada durant el vol.

No és el primer incident que es produeix en aquesta zona en les darreres setmanes. El passat 2 de juliol, un altre accident va commocionar la comunitat local quan un parapentista va caure al pantà de Sant Antoni, al municipi de Salàs de Pallars. Aquell dia, la ràpida intervenció d'un grup de banyistes va ser clau per evitar un desenllaç fatal. L'home, que havia perdut el control del seu parapent, va ser rescatat in extremis de l'aigua després de patir una fractura de pelvis i diverses contusions. També ell va ser traslladat al mateix hospital de referència a Lleida, on va quedar ingressat en estat greu.