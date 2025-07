La salvatjada que ha fet un colombià a dues nenes de 4 i 8 anys: a presó

Un greu succés ha commocionat el barri madrileny de Montecarmelo el passat diumenge a la tarda. Un repartidor de 27 anys va ser detingut després de ser acusat d'agredir sexualment dues nenes petites a l'interior d'un portal d'una urbanització de l'Avinguda del Santuari de Valverde.

La ràpida actuació dels veïns, que van aconseguir retenir el sospitós fins a l'arribada dels cossos policials, va evitar que l'individu fugís del lloc. Després de la seva detenció, el jutge ha decretat el seu ingrés a presó provisional.

Els fets i la reacció ciutadana

L'incident va tenir lloc al voltant de les 14.30 hores de diumenge, en un moment en què les famílies gaudien del dia a la piscina comunitària de la urbanització. Segons fonts policials, l'acusat hauria aprofitat la seva feina com a repartidor per accedir a l'interior del recinte.

| @GuardiaCivil

Allà es va fixar en un grup de menors que jugaven a prop dels porxos. Va ser aleshores quan es va produir l'acostament a les dues nenes. La desaparició momentània de les menors va ser advertida per la mare d'una d'elles, que va començar a buscar-les pels voltants. En trobar la porta del portal oberta, va accedir a l'interior i es va trobar amb una escena alarmant.

Va alertar de seguida els veïns, que van sortir en la seva ajuda i van aconseguir retenir el sospitós. Tot i intentar fugir, va ser perseguit per diversos residents —alguns en banyador i descalços— fins a ser interceptat en un carrer paral·lel per un agent de paisà que va col·laborar en la detenció.

| XCatalunya, @GuardiaCivil

Assistència a les víctimes i mesures judicials

Les dues menors van ser ateses pels serveis mèdics d'urgència al mateix lloc i posteriorment traslladades juntament amb els seus pares a un centre hospitalari per a la seva avaluació. La mare d'una de les nenes va necessitar atenció psicològica immediata a causa de l'impacte emocional del succés.

El detingut, de nacionalitat colombiana i sense antecedents previs, treballava com a repartidor durant els caps de setmana. Va ser traslladat a la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional, on es van instruir diligències per presumptes delictes contra la llibertat i indemnitat sexual de menors.

Reaccions al barri i mesures de seguretat

El barri de Montecarmelo, conegut pel seu caràcter residencial i tranquil, ha reaccionat amb estupor davant dels fets. Molts veïns han expressat la seva preocupació per la seguretat dels menors als espais comuns i han demanat reforçar la vigilància a urbanitzacions d'accés semiobert, com l'afectada.

Així mateix, diverses associacions de pares han reclamat mesures més estrictes en els protocols d'accés de personal de repartiment o manteniment a les zones residencials on viuen famílies amb menors. També han demanat més presència policial als entorns escolars i veïnals, especialment durant els mesos d'estiu, en què els infants passen més temps a l'aire lliure.

L'empresa Amazon, per a la qual el detingut feia entregues a través d'una empresa subcontractada, ha emès un comunicat assegurant que l'acusat ja no treballa per a cap de les seves companyies col·laboradores i que condemna enèrgicament qualsevol mena d'agressió.

Així mateix, han recordat que els repartidors contractats directament per la plataforma passen revisions d'antecedents, tot i que assenyalen que no tots els col·laboradors externs estan sotmesos al mateix control.

Un cas que reobre el debat

Aquest tràgic episodi ha reobert el debat sobre la seguretat infantil, la prevenció de delictes contra menors i la necessitat de protocols més exigents per a treballadors amb accés a comunitats. Les autoritats insisteixen que qualsevol comportament sospitós s'ha de denunciar de seguida, com en aquest cas, on la intervenció ciutadana va ser clau per evitar que l'agressor escapés.