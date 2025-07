Tragèdia en una ITV després que un autocar perdi el control

El que havia de ser una simple inspecció tècnica de vehicles va acabar en un aparatós accident aquest dimarts a la localitat de Celrà (Girona). Un autocar va perdre el control mentre feia la ITV i va acabar estavellant-se contra una paret, provocant el despreniment d'una part del mur. Com a resultat, un home que es trobava a la zona d'espera va ser atrapat per les runes i va rebre un fort cop al cap.

El succés va passar a plena llum del dia

L'incident va tenir lloc cap a les 11:30 del matí a l'estació d'ITV de Celrà. Segons van relatar testimonis presencials, l'autocar havia rebut l'ordre d'avançar pel circuit de revisió, però alguna cosa va fallar. El conductor, per raons encara desconegudes, no va aconseguir controlar el vehicle i aquest es va llançar contra una paret propera.

Va ser en aquell moment quan part del mur va cedir i va colpejar l'home, que estava tranquil·lament assegut esperant el seu torn. La situació va generar moments de tensió entre els presents, que van sentir un fort estrèpit seguit de crits d'alarma.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets. Els sanitaris van atendre la víctima al mateix recinte de la ITV i, després d'una primera valoració, van decidir el seu trasllat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'home va patir un traumatisme al cap i roman ingressat en observació.

Intervenen Mossos i Bombers

A més dels equips mèdics, al lloc també hi van acudir diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i dotacions dels Bombers de la Generalitat. Aquests últims van inspeccionar l'estructura afectada per garantir que no hi hagués més risc d'esfondraments.

Per la seva banda, els agents dels Mossos van obrir una investigació per esclarir les causes exactes del sinistre. Entre les hipòtesis que es consideren hi ha la possibilitat d'una avaria mecànica a l'autocar, tot i que també s'estudia si hi va haver un error humà o una deficiència en les mesures de seguretat de l'estació.

Preocupació per la seguretat a les ITV

Aquest incident ha generat inquietud entre els usuaris habituals de les estacions d'ITV. Alguns testimonis han reclamat una revisió urgent de les condicions de seguretat, especialment pel que fa al moviment de vehicles pesants dins del recinte. "No pot ser que estiguis esperant el teu torn i acabi un autobús encastat a la paret on estàs assegut", lamentava un dels presents.

Després de l'accident, l'activitat a l'estació va quedar parcialment interrompuda. Enginyers i pèrits avaluen ara si la zona afectada pot tornar a utilitzar-se amb normalitat o si caldrà fer reformes estructurals. Per precaució, part del recinte ha estat acordonat.

Una tragèdia que podria haver estat pitjor

Afortunadament, no hi va haver més persones ferides, però el succés ha posat en evidència els riscos que poden sorgir fins i tot en contextos tan controlats com una estació d'ITV. Les autoritats no descarten endurir els protocols de seguretat arran de l'incident.

La investigació segueix en curs, i s'espera que en els pròxims dies s'emeti un informe oficial amb les conclusions tècniques. Mentrestant, la víctima continua recuperant-se a l'hospital.