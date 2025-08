Terrible accident de trànsit amb un mort: Un nadó i més persones ferides

La tranquil·litat de la matinada es va veure abruptament alterada aquest dissabte per un succés que ha commocionat tots aquells que n'han tingut notícia. El que semblava una nit més de desplaçaments per carretera va acabar en tragèdia, evidenciant una vegada més els riscos que poden sorgir en qualsevol moment sobre l'asfalt, fins i tot en vies considerades segures i transitades.

Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte, quan un turisme que transportava cinc persones va patir una sortida de via de conseqüències fatals. L'accident va tenir lloc al quilòmetre 312 de l'Autovia de Castella, la coneguda A-62, en direcció a Portugal i al seu pas pel municipi de Sancti Spiritus, a la província de Salamanca. Les primeres trucades d'alerta van arribar al servei d'Emergències 1-1-2 de Castella i Lleó al voltant de les 3:50 de la matinada, moment en què els equips sanitaris i de rescat van posar en marxa un dispositiu urgent.

L'impacte del sinistre es va traduir en la mort immediata d'una dona de 32 anys, ocupant del vehicle. Els equips mèdics només van poder certificar la seva mort al lloc dels fets, mentre que la resta dels ocupants presentaven ferides de diversa gravetat. Entre els ferits hi havia tres adults i un nadó de només cinc mesos, que van ser atesos amb rapidesa pels serveis d'emergència i traslladats a un hospital de la capital salmantina.

| Emergencias 112 Castilla y León

Ferits de diferent consideració i un rescat a contrarellotge

L'operatiu desplegat pels serveis sanitaris del Sacyl va ser determinant per a l'atenció dels ferits. Una dona de 49 anys i el menor de cinc mesos, ambdós en estat greu, van ser evacuats en una UVI mòbil donada la gravetat de les seves lesions. D'altra banda, un home de 60 anys i una dona de 55 anys, tot i que també van resultar afectats, presentaven un estat menys crític i van ser traslladats en una ambulància de suport vital bàsic.

En tots els casos, la intervenció ràpida va permetre estabilitzar els afectats i garantir el seu ingrés hospitalari per continuar amb l'atenció especialitzada.

Aquest tràgic episodi recorda la importància de la ràpida coordinació entre els serveis d'emergència en situacions de màxima urgència, així com el valor de l'assistència sanitària immediata a la carretera. Malgrat els esforços, la vida de la jove morta no es va poder salvar, deixant un buit impossible d'omplir en el seu entorn familiar.

Investigació oberta i causes encara per determinar

A hores d'ara, la investigació sobre les causes de l'accident segueix en marxa. Les primeres hipòtesis apunten a una possible distracció o pèrdua de control, tot i que no es descarten altres factors que hagin pogut influir en la sortida de via del turisme. La Guàrdia Civil de Trànsit ha iniciat les diligències pertinents per esclarir amb exactitud les circumstàncies que envolten aquest fatídic succés.

L'A-62 és una de les artèries de comunicació més rellevants entre Castella i Lleó i Portugal, per la qual cosa aquest accident ha generat també preocupació entre els conductors habituals de la zona i ha posat el focus en la seguretat de la via en aquest tram concret. La importància de complir les normes de circulació i extremar la precaució, especialment en horaris nocturns, torna a estar al centre del debat públic.