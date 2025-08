Anunci urgent d’Emergències: Caos en diverses línies de Rodalies

Les primeres hores del matí han sorprès milers de viatgers que, de manera inesperada, han vist alterada la seva rutina sense una explicació immediata. El que en un principi semblava un incident puntual s'ha convertit en l'anunci d'una jornada complicada per als usuaris del servei ferroviari a Catalunya, una regió especialment dependent de la xarxa de Rodalies per als seus desplaçaments diaris. Sense avís previ, la mobilitat ha quedat seriosament afectada i la incertesa s'ha apoderat de qui depenien del tren per arribar al seu destí.

Doble incidència i circulació interrompuda

La situació s'ha agreujat ràpidament a causa de dues incidències diferents que, tot i ser independents, han generat una autèntica sensació de caos en dues de les línies més transitades de Rodalies: l'R4 i l'R14, afectant també l'R13. La jornada del 2 d'agost de 2025 quedarà marcada per aquest episodi, que ha posat a prova la capacitat de reacció tant dels operadors ferroviaris com dels serveis d'emergència.

La primera alerta ha arribat poc després de les set i mitja del matí, quan un tren de mercaderies ha quedat aturat a la zona de Puigverd de Lleida, a la línia R14, a causa d'una avaria en el subministrament elèctric de la catenària. Com a conseqüència, s'ha interromput el trànsit ferroviari entre les estacions de Lleida-Pirineus i les Borges Blanques, obligant Renfe i Protecció Civil a activar la prealerta del pla Ferrocat, un protocol d'emergència específic per a incidències ferroviàries. L'R13 també s'ha vist afectada per la mateixa avaria, fet que ha incrementat la magnitud del problema.

| ACN

En paral·lel, la R4 ha patit el seu propi contratemps: una avaria en el canvi d'agulles a l'altura de Martorell Central ha generat el tall total de la circulació entre aquesta estació i Sant Sadurní d'Anoia. Aquesta incidència, tot i ser més localitzada, ha tingut un fort impacte en una de les rutes de rodalies més utilitzades, amb retencions i retards que han superat els 15 minuts en alguns moments clau del matí.

Reacció i mesures d'emergència

La reacció dels operadors ha estat immediata, tot i que les molèsties per als usuaris han estat inevitables. En el cas de la R14 i la R13, Renfe ha habilitat un servei alternatiu de transport per carretera entre Lleida i les Borges Blanques per intentar pal·liar els efectes de la interrupció. Per la seva banda, a l'R4, l'avaria en el canvi d'agulles s'ha resolt en un termini aproximat de tres hores, gràcies a la intervenció dels tècnics d'Adif.

Tot i la ràpida resolució de l'avaria a l'R4, la normalitat no ha tornat de manera instantània. La circulació s'ha restablert poc després de les 10 del matí, tot i que s'han mantingut petits retards i un servei complementari per carretera entre Martorell i Sant Sadurní. Aquesta mesura, juntament amb la informació contínua proporcionada pels canals oficials de Protecció Civil i la Generalitat de Catalunya, va ajudar a reduir la incertesa entre els viatgers, però no va evitar les queixes per la manca d'alternatives i el poc marge de reacció per a qui depenien del tren en aquella franja horària.