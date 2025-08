Espectacular incendi d’un vehicle a la C-16

Un vehicle ha quedat greument calcinat aquest dijous a la tarda a la carretera C-16, a l'altura del municipi de Bagà (Berguedà), després d'un incendi que ha afectat especialment la part davantera del turisme i una petita zona de vegetació propera a la via. Els fets s'han produït al voltant de les 19:29 hores, moment en què els serveis d'emergència han rebut l'avís a través del 112.

Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat, una sola dotació ha estat suficient per controlar i apagar les flames en pocs minuts, evitant que el foc es propagués per la vegetació dels marges, molt propera a la carretera i amb alt risc d'incendi forestal.

El conductor va sortir il·lès

Afortunadament, cap persona ha resultat ferida en l'incident. El conductor del vehicle va poder sortir pel seu propi peu abans que les flames arribessin a l'habitacle. Fonts properes als serveis d'emergència han confirmat que no es va requerir atenció mèdica i que no va ser necessari traslladar ningú a un centre sanitari.

| @bomberscat, XCatalunya

Els Bombers van actuar amb rapidesa i eficàcia, evitant conseqüències més greus. També es van prendre mesures preventives per assegurar que no hi hagués rebrots del foc, i es va delimitar la zona afectada com a mesura de precaució.

Possibles causes de l'incendi

Tot i que les causes exactes de l'incendi encara s'estan investigant, tot apunta que podria tractar-se d'una avaria mecànica o un sobreescalfament del motor, dues situacions relativament freqüents a l'estiu i en carreteres de muntanya com la C-16, on l'esforç del vehicle pot incrementar-se per les pujades i baixades constants de la carretera.

| @bomberscat, XCatalunya

Els tècnics dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra, que també es van desplaçar al lloc, han iniciat una avaluació per determinar l'origen del foc i si hi podria haver responsabilitats derivades d'un mal manteniment o altres factors.

Afectacions al trànsit

L'incident va provocar afectacions puntuals al trànsit en sentit sud, ja que els cossos d'emergència van haver de tallar parcialment un carril per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Tot i així, el trànsit es va restablir amb relativa rapidesa i no es van registrar grans retencions, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

Agents dels Mossos d'Esquadra van regular la circulació mentre els Bombers treballaven en l'extinció del foc i els tècnics retiraven el vehicle calcinat, que va quedar completament inutilitzat i va ser traslladat per una grua especialitzada.

Risc creixent d'incendis

Aquest tipus de successos posa de manifest el risc creixent d'incendis en vies interurbanes, especialment durant els mesos d'estiu, quan les altes temperatures, la sequedat de l'entorn i la proximitat de la vegetació incrementen el perill de focs forestals derivats d'avaries o accidents de trànsit.

Des del cos de Bombers han insistit en la importància del manteniment preventiu dels vehicles, sobretot abans de fer viatges llargs o per zones muntanyoses, així com en la prudència al volant, especialment si es detecta olor de cremat, fum o comportaments anòmals del cotxe.

Un ensurt que podria haver estat molt pitjor

Tot i que l'incendi va ser espectacular i les imatges del vehicle en flames van generar alarma entre els conductors que circulaven per la C-16, l'eficàcia dels Bombers i l'absència de víctimes han permès tancar l'episodi sense conseqüències majors.

El cos d'emergències ha compartit les imatges a les seves xarxes socials com a recordatori de la seva tasca i de la necessitat de mantenir la vigilància activa durant l'estiu.