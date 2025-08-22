Alerta a Rodalies: Tres línies importants amb retards de més de 15 minuts

Els primers usuaris que iniciaven la jornada s'han trobat amb un escenari d'incertesa. La mobilitat habitual del matí s'ha vist alterada de manera inesperada, generant confusió i un ambient de desconcert entre els passatgers.
Una incidència tècnica en plena hora punta
L'alteració s'ha produït aquest divendres 22 d'agost, quan una avaria en el sistema de senyalització ha afectat el tram comprès entre Arc de Triomf, Plaça Catalunya i Sants. Segons ha informat Adif, la incidència ha obligat a aturar diversos combois i ha provocat que els temps de recorregut augmentessin més del que és habitual. Les demores superen els 20 minuts en alguns casos.
Els tècnics de la infraestructura ferroviària han treballat de manera immediata per localitzar l'origen del problema i procedir a la seva reparació. La incidència coincideix amb la franja de màxima afluència, fet que ha multiplicat els efectes sobre la mobilitat de milers de passatgers que depenen diàriament d'aquests trens.
Tres línies afectades de manera directa
L'impacte principal s'ha concentrat a les línies R1, R3 i R4, tres de les més transitades del servei de Rodalies. Els trens amb origen o destinació La Garriga a l'R3 han quedat suspesos, mentre que a la R1 només s'han mantingut en circulació els combois cap a Blanes i Maçanet-Massanes. En el cas de l'R4, únicament han circulat els trens en direcció a Sant Vicenç de Calders, fet que ha limitat significativament l'oferta de servei en hora punta.
Alguns combois han estat desviats per Passeig de Gràcia per evitar la zona més compromesa, una mesura de gestió operativa que ha permès alleujar parcialment el gran col·lapse. Tanmateix, els usuaris han hagut d'estar pendents en tot moment de la megafonia i de les pantalles informatives, ja que els recorreguts s'han modificat amb molt poca antelació.
Recuperació progressiva del servei
Poc abans de les nou del matí, Adif ha comunicat que la incidència quedava resolta i que els trens recuperaven progressivament les seves freqüències habituals. Així i tot, els responsables adverteixen que els efectes secundaris podrien prolongar-se durant bona part del matí, ja que el reajustament d'horaris no es produeix de manera tan immediata.
Les afectacions han superat amb escreix els 20 minuts anunciats inicialment i han obligat molts passatgers a buscar alternatives de transport. Alguns han optat per traslladar-se en metro, mentre que d'altres han hagut de recórrer a vehicles privats per arribar als seus destins laborals.
Una nova jornada de frustració per als usuaris
Aquest tipus d'incidències no són aïllades i se sumen a una llarga llista de problemes recurrents a la xarxa de Rodalies. Els retards, les avaries tècniques i la manca de puntualitat generen una percepció negativa constant entre els usuaris, que consideren que la infraestructura necessita una modernització força urgent.
La situació viscuda avui evidencia de nou la fragilitat d'un sistema que transporta diàriament milers de ciutadans. Encara que la incidència s'hagi resolt en qüestió d'hores, el dany causat a la confiança dels viatgers és més profund. Cada jornada amb interrupcions afecta no només els desplaçaments individuals, sinó també la productivitat i el funcionament general de la ciutat.