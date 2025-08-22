Un terrible accidente en la N-II deja 4 heridos, uno de ellos grave: También un menor

La jornada de este viernes ha comenzado con un grave incidente que ha obligado a interrumpir durante horas la circulación en una de las principales carreteras del Empordà. El suceso provocó largas retenciones y una gran movilización de equipos de emergencias, que trabajaron con rapidez para atender a las víctimas.

El accidente en plena N-II

El siniestro se ha producido alrededor de las 8:45 de la mañana en el kilómetro 674 de la N-II, a la altura de Pont de Molins, en Girona. Según han confirmado fuentes del Servei Català de Trànsit, dos vehículos han resultado implicados en la colisión: un turismo y un monovolumen tipo furgoneta.

La violencia del impacto ha dejado a uno de los ocupantes atrapado en el interior de su vehículo. Los Bombers de la Generalitat han desplazado varias dotaciones para realizar las tareas de excarcelación, que han permitido liberar al herido y facilitar su atención por parte de los servicios médicos.

| SEM

Cuatro heridos trasladados al hospital

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activado un operativo de gran envergadura. Se han enviado cinco ambulancias y un helicóptero medicalizado para garantizar la atención rápida de los afectados. El balance oficial ha confirmado cuatro personas heridas. Un hombre ha sido evacuado en estado grave al Hospital Josep Trueta de Girona. Además, dos mujeres y un menor han resultado heridos leves y han sido trasladados también al mismo centro hospitalario en ambulancia.

Una vía cortada durante más de dos horas

La colisión ha obligado a cortar completamente la N-II en ambos sentidos, lo que ha generado importantes complicaciones para el tráfico en la zona. Trànsit ha informado de retenciones que han alcanzado varios kilómetros y han obligado a desviar vehículos por rutas alternativas.

No ha sido hasta las once de la mañana cuando se ha reabierto finalmente la circulación. Aun así, las retenciones se han mantenido durante un tiempo debido al elevado volumen de vehículos retenidos. Las imágenes difundidas por Trànsit y Protección Civil muestran el helicóptero del SEM desplazándose hasta la zona para atender la emergencia.

Antecedentes en la N-II

La carretera N-II acumula un largo historial de accidentes graves en la provincia de Girona. Es una de las vías más transitadas del Empordà y, a pesar de las mejoras en varios tramos, sigue registrando colisiones que obligan a cortar completamente la circulación. Los vecinos y usuarios habituales reclaman desde hace años medidas adicionales para mejorar la seguridad. La densidad de tráfico pesado y la convivencia con vehículos ligeros aumentan los riesgos, especialmente en jornadas con gran afluencia de coches.