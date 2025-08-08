Terrible accident múltiple amb dos cotxes en flames: 6 dotacions dels Bombers

Aquest matí, un succés de gran magnitud ha mantingut en suspens desenes de conductors i ha provocat una important mobilització dels serveis d'emergència. L'incident, que s'ha desenvolupat en una via clau per a les comunicacions de la zona, ha obligat a fer talls de trànsit i a desplegar un ampli dispositiu per controlar tant el foc com la seguretat a la carretera.
Segons la informació confirmada pels serveis d'emergències, l'accident ha tingut lloc cap a les 11.30 hores i ha implicat tres turismes. La col·lisió ha estat d'una violència tal que dos dels vehicles han acabat envoltats de flames. L'impacte ha deixat els cotxes al voral, dificultant la circulació i obligant a interrompre el trànsit de manera immediata.
Fins al lloc s'hi han desplaçat sis dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, que han treballat intensament per sufocar l'incendi dels vehicles i controlar un focus que s'havia estès a la vegetació propera. El foc ha arribat als marges de la via, afectant aproximadament 1.000 metres quadrats de matolls. La ràpida intervenció ha evitat que les flames es propaguessin cap a zones forestals més extenses.
Tres ferits i una resposta coordinada
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat diversos equips per atendre els tres conductors implicats. Tots ells han resultat ferits lleus, rebent assistència in situ i, en alguns casos, sent traslladats per a una avaluació més completa. Malgrat l'espectacularitat de l'accident i del foc posterior, no s'han registrat víctimes greus.
La coordinació entre Bombers, SEM i els Mossos d'Esquadra ha estat clau per actuar amb rapidesa tant en l'extinció del foc com en la gestió del trànsit i l'atenció sanitària.
Tancament total i reobertura parcial de la via
La carretera N-420, a l'altura de la Fatarella, ha quedat totalment tallada en tots dos sentits durant més d'una hora, generant importants retencions. El Servei Català de Trànsit ha informat primer del tancament total, després que les flames i els treballs d'extinció impedissin qualsevol pas segur. Posteriorment, i després de la intervenció dels Bombers, s'ha pogut habilitar un carril per a la circulació mitjançant pas alternatiu, i això ha permès que el trànsit es reprengués de manera controlada.
Així i tot, es recomana als conductors extremar la precaució i planificar rutes alternatives, atès que la circulació continua sent lenta i amb possibles aturades intermitents mentre es retiren els vehicles i es revisa la seguretat del tram.