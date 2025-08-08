Terrible accidente múltiple con dos coches en llamas: 6 dotaciones de los Bomberos

En la mañana de hoy, un suceso de gran magnitud ha mantenido en vilo a decenas de conductores y ha provocado una importante movilización de los servicios de emergencia. El incidente, que se ha desarrollado en una vía clave para las comunicaciones de la zona, ha obligado a realizar cortes de tráfico y a desplegar un amplio dispositivo para controlar tanto el fuego como la seguridad en la carretera.

Según la información confirmada por los servicios de emergencias, el accidente ha ocurrido sobre las 11:30 horas y ha implicado a tres turismos. La colisión ha sido de tal violencia que dos de los vehículos han terminado envueltos en llamas. El impacto ha dejado a los coches en el arcén, dificultando la circulación y obligando a interrumpir el tráfico de forma inmediata.

Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones terrestres de los Bombers de la Generalitat, que han trabajado intensamente para sofocar el incendio de los vehículos y controlar un foco que se había extendido a la vegetación próxima. El fuego ha alcanzado los márgenes de la vía, afectando a aproximadamente 1.000 metros cuadrados de matorrales. La rápida intervención ha evitado que las llamas se propagaran hacia zonas forestales más extensas.

| ACN

Tres heridos y una respuesta coordinada

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activado varios equipos para atender a los tres conductores implicados. Todos ellos han resultado heridos leves, recibiendo asistencia in situ y, en algunos casos, siendo trasladados para una evaluación más completa. A pesar de la espectacularidad del accidente y del fuego posterior, no se han registrado víctimas graves.

La coordinación entre Bomberos, SEM y los Mossos d’Esquadra ha sido clave para actuar con rapidez tanto en la extinción del fuego como en la gestión del tráfico y la atención sanitaria.

Cierre total y reapertura parcial de la vía

La carretera N-420, a la altura de la Fatarella, ha quedado totalmente cortada en ambos sentidos durante más de una hora, generando importantes retenciones. El Servei Català de Trànsit ha informado primero del cierre total, después de que las llamas y los trabajos de extinción impidieran cualquier paso seguro. Posteriormente, y tras la intervención de los Bomberos, se ha podido habilitar un carril para la circulación mediante paso alternativo, permitiendo que el tráfico se reanudara de forma controlada.

Aun así, se recomienda a los conductores extremar la precaución y planificar rutas alternativas, dado que la circulación sigue siendo lenta y con posibles paradas intermitentes mientras se retiran los vehículos y se revisa la seguridad del tramo.