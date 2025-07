Problemes a la C-33 per un accident

La tarda d'un dissabte d'estiu pot convertir-se en una trampa d'asfalt i metall per a centenars de conductors. El que comença com un tranquil retorn a casa o l'inici d'una nit d'oci pot veure's truncat en un instant per l'imprevist. Una frenada, un impacte i, de sobte, el temps s'atura mentre el caos s'apodera de la carretera.

Aquest escenari, temut per molts, s'ha materialitzat una vegada més, generant una serp de vehicles aturats i una notable alteració en una de les artèries viàries clau per a l'accés a la gran ciutat.

L'incident ha provocat retencions importants i aturades intermitents, submergint en la incertesa els ocupants dels vehicles que s'han vist sorpresos per la situació. Les autoritats de trànsit no van trigar a advertir de la complicació, instigant a la prudència a través dels panells lluminosos i els seus canals oficials, en un intent de mitigar el col·lapse i garantir la seguretat de la resta d'usuaris de la via.

| ACN

L'epicentre del caos en un punt crític

El succés que ha desencadenat les complicacions ha tingut lloc a l'autopista C-33. Concretament, el tram afectat se situa entre els municipis de la Llagosta i Montcada i Reixac, en sentit d'entrada a Barcelona.

L'alerta va ser emesa pel Servei Català de Trànsit a través de les seves xarxes socials a les 18:02 hores d'aquest dissabte, 19 de juliol de 2025, tot i que les càmeres de la zona ja reflectien la densitat del trànsit minuts abans, a les 18:01 hores, evidenciant la rapidesa amb què es va formar la congestió.

La imatge difosa per l'organisme oficial és eloqüent: una llarga cua de cotxes, furgonetes i camions ocupa la totalitat dels carrils en direcció a la capital catalana. L'estampa, captada a l'alçada del punt quilomètric 84,22, mostra un panorama d'absoluta paràlisi. Sobre els vehicles, un gran panell lluminós parpelleja amb una única i clara advertència: "PRECAUCIÓ". La C-33, coneguda per ser una de les principals vies d'accés nord a l'àrea metropolitana, s'ha convertit així en un coll d'ampolla, afectant un volum de trànsit especialment elevat durant el cap de setmana.

La C-33: una artèria vital sota pressió constant

L'autopista C-33 no és una via qualsevol al mapa de carreteres català. Malgrat el seu recorregut curt, de només 16 quilòmetres, funciona com un enllaç fonamental que connecta l'AP-7, la gran autopista de la Mediterrània, amb el cor de Barcelona a través de la C-17 i les rondes. La seva construcció va ser concebuda per descongestionar l'antic traçat de la N-152 i, durant dècades, va ser una autopista de peatge fins a la seva alliberació el 2021, una fita que va incrementar notablement la seva densitat de trànsit.

| ACN

Aquest corredor absorbeix diàriament milers de vehicles que es desplacen des del Vallès i altres comarques del nord cap a Barcelona per motius laborals o d'oci.

Per això, qualsevol incidència, per petita que sigui, té el potencial de generar un efecte dominó de conseqüències notables. Un accident com el d'aquesta tarda no només afecta els conductors atrapats, sinó que repercuteix en les vies secundàries i en els accessos a municipis com la Llagosta, Mollet del Vallès o Montcada i Reixac, que veuen com els seus carrers es congestionen amb vehicles que cerquen desesperadament una ruta alternativa.