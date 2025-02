8 dotacions de bombers intervenen en un incendi al Camp de Tarragona

per Iker Silvosa

La tranquil·litat al municipi de L'Aleixar s'ha vist pertorbada avui al migdia per un incendi que ha obligat a mobilitzar nombrosos efectius d'emergència. L'avís va arribar als Bombers de la Generalitat cap a les 12:14 h, alertant de la presència de flames en una zona forestal propera al nucli urbà. Des del primer moment, la prioritat ha estat contenir el foc per impedir que es propagués a altres àrees boscoses.

Fins al lloc s'han desplaçat vuit dotacions de bombers, formant un ampli desplegament que inclou vehicles d'extinció i personal especialitzat. L'objectiu consistia a atacar de forma directa les flames i protegir les zones més vulnerables del perímetre. Al cap d'unes hores de treball, s'ha aconseguit estabilitzar l'incendi, si bé encara es manté la vigilància activa.

| ACN

El sinistre ha avançat amb rapidesa al principi, avivat per la presència de vegetació seca i una lleugera brisa. Davant d'aquest panorama, les dotacions han treballat tant en tasques d'extinció com en la construcció de línies de defensa. D'aquesta manera, s'ha aconseguit aïllar el foc i reduir el risc de nous fronts.

Segueixen les tasques

Dues de les dotacions s'han retirat, en constatar que l'escenari es trobava sota control i que no existia un perill immediat de reactivació. No obstant això, sis equips romanen encara sobre el terreny. La seva funció és rematar focus residuals, refredar l'àrea afectada i assegurar que no quedin brases ocultes que revifin les flames.

El dispositiu s'ha vist recolzat per la coordinació amb autoritats locals i agents de seguretat. Així mateix, s'ha demanat als veïns que no s'acostin a la zona per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Qualsevol moviment aliè a l'operatiu podria entorpir la circulació dels camions i agreujar la situació.

La tasca dels bombers s'ha centrat en contenir l'extensió de les flames cap a punts de major densitat forestal. Gràcies a una intervenció ràpida i coordinada, s'ha evitat que l'incendi adquireixi dimensions preocupants. Al tancament de la informació, no consten danys personals ni evacuacions d'habitatges propers.

Les causes concretes del foc encara no s'han establert. Serà precís realitzar una investigació posterior per determinar si va intervenir la mà humana o si va ser un fet fortuït. Mentrestant, l'èxit de l'estabilització confirma que les tècniques d'extinció i l'experiència dels bombers han resultat eficaces.

La Comarca del Baix Camp, on s'ubica L'Aleixar, acostuma a mantenir-se alerta davant d'aquest tipus d'incidents, especialment en temporades amb temperatures suaus i vegetació susceptible de cremar. Per a la població local, aquest episodi serveix de recordatori de la importància d'extremar les precaucions en entorns naturals. L'ús responsable del foc i la vigilància resulten fonamentals per evitar episodis similars.