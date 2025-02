Accident brutal d'un cotxe contra un arbre a la C-65

per Mireia Puig

El matí d'aquest diumenge ha estat marcat per un aparatós sinistre a la carretera C-65, a l'altura de Santa Cristina d'Aro. Un turisme ha sortit de la via i ha impactat violentament contra un arbre, generant una gran commoció a l'entorn. L'incident ha requerit la intervenció de diverses dotacions de bombers i personal sanitari.

L'avís de l'accident s'ha rebut a les 08:19 h al telèfon d'emergències 112. Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, el vehicle va abandonar la calçada per motius que encara es desconeixen. Després de sortir de la carretera, va colpejar contra un arbre amb tal força que ha deformat la part frontal del turisme.

Al lloc han acudit tres dotacions de bombers, juntament amb ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els equips de rescat han comprovat que la conductora o el conductor es trobava atrapat a l'interior del cotxe. Per alliberar-lo, els bombers han emprat material especialitzat en excarceració, a fi d'obrir espai i permetre l'assistència mèdica.

| ACN

Intervenció del personal sanitari

Un cop extreta la persona de l'habitacle, el personal sanitari ha procedit a revisar el seu estat. Malgrat el fort impacte, no han transcendit detalls sobre la gravetat de les seves lesions. Amb tot, ha estat atesa in situ i, en funció de l'avaluació, traslladada a un centre sanitari si s'ha considerat necessari.

Mentre es realitzaven aquestes tasques, la circulació a la C-65 ha quedat parcialment afectada. Les autoritats de trànsit han regulat el pas de vehicles per evitar nous incidents. S'han indicat desviaments temporals o circulació alternada, la qual cosa ha provocat retencions en moments puntuals.

El cotxe implicat presentava danys considerables al frontal i al lateral. La força del cop va trencar el parabrisa, va doblegar el sostre i va generar desperfectes visibles al motor. La presència dels bombers a la zona ha assegurat que no existís risc d'incendi o de fuites perilloses.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra s'han encarregat de recollir les primeres dades de l'accident. S'investiga si un descuit, una fallada mecànica o qualsevol altra circumstància ha propiciat la sortida de via. També es revisa l'estat del ferm i la senyalització per descartar contribucions externes al sinistre.

En la retirada del vehicle, s'ha sol·licitat l'assistència d'una grua. Abans d'abandonar el lloc, els bombers han vigilat que no quedessin restes que poguessin suposar un nou perill per a la circulació. De la mateixa manera, el personal de neteja viària ha intervingut per desbrossar la calçada de fragments de xapa o vidres.

| ACN

Recomanacions de les autoritats

Passat el migdia, la situació a la C-65 ha recuperat la normalitat. No obstant això, les autoritats recomanen mantenir la prudència a l'hora de circular per trams amb corbes o canvis de rasant. Un sol instant de distracció pot desencadenar un sinistre tan espectacular com el que ha ocorregut avui.

El succés, encara que impactant, no ha implicat més vehicles. Tot i així, posa de relleu la importància de respectar els límits de velocitat i el manteniment dels cotxes. La investigació continuarà els pròxims dies amb l'objectiu d'aclarir el que ha succeït i evitar que es repeteixi un sinistre similar en el futur.