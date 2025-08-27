Terrible accident entre dos vehicles en una via comarcal: Un motorista ferit greu

Aquest darrer dimecres d'agost ha començat amb tensió en una via comarcal de la Selva. Un greu accident ha obligat a tallar la carretera i ha deixat un motorista en estat crític. Ha hagut de ser traslladat a l'hospital amb l'helicòpter medicalitzat.
El sinistre a la GI-550
L'accident ha tingut lloc poc abans de les onze del matí a la carretera GI-550, que uneix Arbúcies amb Sant Hilari Sacalm. Una motocicleta i un turisme han xocat amb gran violència en un tram de la via. Com a conseqüència, el motorista ha caigut a terra amb ferides d'extrema gravetat; el conductor del turisme n'ha sortit il·lès.
Un ampli desplegament d'emergències
El Sistema d’Emergències Mèdiques ha activat quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per atendre el ferit. A causa de la gravetat, el motorista ha estat evacuat en helicòpter a l'hospital Josep Trueta de Girona. Al lloc també hi han acudit Bombers de la Generalitat i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, encarregats de garantir la seguretat i regular el trànsit.
Carretera tallada durant més de mitja hora
La GI-550 ha quedat tancada en tots dos sentits mentre s'atendia el ferit. El tall ha durat més de trenta minuts i ha generat llargues retencions. Després de l'evacuació, s'han fet tasques de neteja per retirar les restes de l'accident. Finalment, la circulació s'ha normalitzat al cap d'una mica més d'una hora, cap a les 12:30 hores.
La GI-550 és coneguda pel seu traçat estret i amb corbes tancades. És un recorregut molt transitat per motoristes i vehicles locals, fet que eleva el risc de sinistres; també per camions. Veïns i conductors han reclamat en diverses ocasions mesures per millorar la seguretat en aquest eix comarcal. I tot i que ja s'han fet algunes tasques de millora en el traçat, els sinistres continuen sent desgraciadament habituals.
Investigacions obertes sobre les causes
Els Mossos d'Esquadra investiguen què ha provocat el xoc. Entre les primeres hipòtesis es planteja un error en un avançament o una possible distracció. Les causes exactes es confirmaran quan avanci la investigació i s'analitzin els testimonis recollits a la zona.
L'accident d'avui recorda la fragilitat dels conductors de dues rodes en carreteres secundàries. En vies com la GI-550, qualsevol distracció pot acabar en tragèdia. Les dades del Servei Català de Trànsit confirmen que els motoristes concentren un percentatge elevat de les víctimes mortals en aquest tipus de carreteres. El sinistre d'Arbúcies reforça la necessitat d'extremar la precaució i revisar la seguretat en aquests trams.