Terrible accidente entre dos vehículos en una vía comarcal: Un motorista herido grave

Este último miércoles de agosto ha comenzado con tensión en una vía comarcal de la Selva. Un grave accidente ha obligado a cortar la carretera y ha dejado a un motorista en estado crítico. Ha tenido que ser trasladado al hospital con el helicóptero medicalizado.

El siniestro en la GI-550

El accidente ha ocurrido poco antes de las once de la mañana en la carretera GI-550, que une Arbúcies con Sant Hilari Sacalm. Una motocicleta y un turismo han chocado con gran violencia en un tramo de la vía. Como consecuencia, el motorista ha caído al suelo con heridas de extrema gravedad; el conductor del turismo ha salido ileso.

Un amplio despliegue de emergencias

El Sistema d’Emergències Mèdiques ha activado cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado para atender al herido. Debido a la gravedad, el motorista ha sido evacuado en helicóptero al hospital Josep Trueta de Girona. Al lugar también han acudido Bombers de la Generalitat y varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, encargados de garantizar la seguridad y regular el tráfico.

| SEM

Carretera cortada durante más de media hora

La GI-550 ha quedado cerrada en ambos sentidos mientras se atendía al herido. El corte ha durado más de treinta minutos y ha generado largas retenciones. Tras la evacuación, se han realizado trabajos de limpieza para retirar los restos del accidente. Finalmente, la circulación se ha normalizado al cabo de algo más de una hora, sobre las 12:30 horas.

La GI-550 es conocida por su trazado estrecho y con curvas cerradas. Es un recorrido muy transitado por motoristas y vehículos locales, lo que eleva el riesgo de siniestros; también por camiones. Vecinos y conductores han reclamado en varias ocasiones medidas para mejorar la seguridad en este eje comarcal. Y aunque ya se han producido algunas tareas de mejora en la trazada, los siniestros siguen siendo desgraciadamente habituales.

Investigaciones abiertas sobre las causas

Los Mossos d’Esquadra investigan qué ha provocado el choque. Entre las primeras hipótesis se baraja un error en un adelantamiento o un posible despiste. Las causas exactas se confirmarán cuando avance la investigación y se analicen los testimonios recogidos en la zona.

El accidente de hoy recuerda la fragilidad de los conductores de dos ruedas en carreteras secundarias. En vías como la GI-550, cualquier despiste puede acabar en tragedia. Los datos del Servei Català de Trànsit confirman que los motoristas concentran un porcentaje elevado de las víctimas mortales en este tipo de carreteras. El siniestro de Arbúcies refuerza la necesidad de extremar la precaución y revisar la seguridad en estos tramos.