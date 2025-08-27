Caos total a la ronda de Dalt després d’un accident: Tallat un tram de la via

Milers de conductors han començat el dia atrapats en una situació desesperant. Un accident en plena hora punta ha bloquejat un dels eixos més importants de la capital catalana. El retorn massiu després de les vacances i les obres ja actives a la zona han multiplicat els problemes.
Un accident que ha obligat a tallar la via
El Servei Català de Trànsit ha informat a primera hora d'un sinistre a la ronda de Dalt, a l'altura de Via Júlia. L'accident ha obligat a tallar totalment el sentit Llobregat, amb retencions que han crescut ràpidament des del Nus de la Trinitat. El tancament s'ha prolongat durant més d'una hora, just en el moment amb més densitat de trànsit.
Tot i que el tall afectava un únic sentit, les conseqüències s'han notat a tota la via. En direcció Besòs, els embussos s'han estès des de la Vall d'Hebron fins a Via Júlia. L'escenari s'ha agreujat per les obres de cobertura al tram de la Vall d'Hebron, que ja reduïen la fluïdesa. Els conductors han quedat atrapats en una combinació de factors que ha fet impossible circular amb normalitat.
Reobertura amb trànsit encara dens
Poc abans de les nou del matí s'ha reobert el tram afectat. Tanmateix, la normalitat encara és lluny d'assolir-se. Les imatges de trànsit mostren circulació molt lenta i aturades freqüents entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron. En sentit Besòs, la situació sí que ha millorat de manera més ràpida.
La ronda Litoral, també saturada
El col·lapse no es va limitar a la ronda de Dalt. Segons Trànsit, la ronda Litoral presenta cues en dos trams clau: entre Rambla Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat, i des de Zona Franca fins al Port en direcció Besòs. Amb ambdues artèries congestionades, la mobilitat metropolitana va quedar pràcticament bloquejada.
Les obres, un altre factor de pressió
L'accident s'ha produït en un context ja difícil. Des de fa mesos, un dels carrils entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca està tancat per les obres de cobertura. Aquest divendres 29 d'agost està previst reobrir la totalitat de carrils, uns dies abans del que s'havia anunciat. La mesura hauria d'alleujar part de la pressió sobre la via, tot i que no resoldrà els problemes estructurals de congestió.
El que ha passat aquest matí demostra la vulnerabilitat del sistema de trànsit a Barcelona. Un sol accident n'hi ha prou per bloquejar quilòmetres de carretera i generar efectes en cadena. Tot i que el tram va reobrir passades les vuit i quaranta-cinc, les retencions continuaven hores després. La combinació d'obres, densitat i sinistres puntuals converteix les rondes en un punt crític per a la mobilitat de la ciutat.