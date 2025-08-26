Nou apunyalament en ple carrer: el quart en 3 dies a la mateixa zona

La ciutat de Lleida travessa un moment de gran preocupació ciutadana. En només dos dies s'han produït quatre apunyalaments greus. L'últim va succeir a l'avinguda València, on un ancià va agredir un jove. El cas ha encès totes les alarmes a les autoritats locals.
Segons els Mossos d'Esquadra, l'agressor té 71 anys i va ser detingut poc després. La víctima, un jove de 24 anys, va resultar ferida amb arma blanca. A més, el presumpte atacant li va sostreure el telèfon mòbil durant el forcejament. Els serveis d'emergència el van traslladar a l'hospital Arnau de Vilanova amb una abundant pèrdua de sang.
Una agressió inesperada en plena via pública
L'atac es va produir passades les onze i mitja de la nit. L'ancià i la víctima van discutir en plena avinguda València. Enmig de la disputa, l'agressor va utilitzar un ganivet contra el jove. Els testimonis van alertar ràpidament la policia i els serveis mèdics.
Els Mossos d'Esquadra van acudir de seguida al lloc dels fets. Després de detenir el sospitós, van comprovar que portava el mòbil sostret. La víctima va ser atesa pel SEM i traslladada conscient a l'hospital. Segons fonts sanitàries, la seva vida no corre perill tot i la gravetat.
Una ciutat colpida per repetits apunyalaments
Aquest episodi se suma a altres tres casos recents a Lleida. Dilluns, un jove de 25 anys va ser apunyalat al tòrax. L'atac va tenir lloc al carrer Ramon Llull a plena llum del dia. La víctima va ser evacuada en estat greu a l'hospital Arnau de Vilanova.
Diumenge, dos germans de 18 i 15 anys van ser detinguts. Tots dos van participar en un robatori amb violència al barri Antic. Durant l'assalt van ferir un home a la cara amb un ganivet. La policia els va poder capturar poques hores després de l'agressió.
Violència també lligada a l'oci nocturn
Aquest mateix cap de setmana, un jove de 22 anys va ser atacat. El succés va tenir lloc al costat d'un local d'oci a la carretera N-230. Durant la baralla, en què van participar diverses persones, va rebre tres ganivetades. El jove va ingressar a la UCI de l'hospital Arnau de Vilanova.
Els Mossos treballen amb les gravacions de seguretat per identificar els responsables. Testimonis presencials han facilitat informació sobre el que va passar durant la matinada. La investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions en les pròximes hores. La reiteració d'atacs preocupa seriosament la ciutadania i l'administració local.
Una setmana marcada per la inseguretat ciutadana
Els darrers episodis han generat un clima de por a la població. Molts veïns han denunciat sensació d'inseguretat a zones cèntriques. L'increment de fets violents preocupa les associacions veïnals i comerciants. Alguns exigeixen més presència policial i més mesures de prevenció.
Els quatre apunyalaments en menys de 48 hores reflecteixen un problema seriós. Les investigacions policials busquen esclarir si els casos tenen relació o no. De moment, tots els detinguts romanen sota custòdia judicial a Lleida. La ciutat espera recuperar la calma després d'uns dies amb diversos ensurts.