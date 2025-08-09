Terrible accident entre diversos vehicles a la C-35: Diversos ferits

La calma d'un matí de dissabte, en plena operació sortida de cap de setmana, s'ha vist truncada de la manera més abrupta possible. El que per a milers de conductors era l'inici d'una jornada d'oci o descans s'ha convertit en un malson a la carretera, marcat pel so de les sirenes i el desplegament d'un ampli dispositiu d'emergències.
Un violent sinistre ha sacsejat una de les artèries principals de la xarxa viària catalana, deixant un balanç de ferits de diversa consideració i generant un monumental caos circulatori que s'ha estès com una taca d'oli per diverses vies clau.
El succés principal ha tingut lloc poc abans de les deu del matí d'aquest dissabte, en un punt quilomètric que ha quedat convertit en un garbuix de ferros. Es tracta del quilòmetre 46 de la carretera C-35, a l'altura del terme municipal de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), on s'ha produït una brutal col·lisió frontal entre dos vehicles.
L'impacte ha estat de tal magnitud que ha estat necessària la intervenció especialitzada dels equips de rescat per poder alliberar les víctimes atrapades a l'interior dels cotxes.
Un operatiu d'emergència a contrarellotge
Després de rebre l'avís del sinistre, s'ha activat un complex dispositiu per atendre les víctimes i assegurar la zona. Fins al lloc s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, la tasca dels quals ha estat crucial. Durant llargs minuts, els bombers han treballat meticulosament per excarcerar dos dels ocupants, que havien quedat atrapats entre les restes dels vehicles. Cada segon era vital.
Mentre els bombers asseguraven l'estructura dels cotxes, el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) avaluava la situació dels ferits. El balanç final, segons fonts oficials del SEM, és de quatre persones afectades. La pitjor part se l'ha endut un dels ocupants, que ha estat evacuat en estat crític a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Dos altres ferits, catalogats com a greus, han estat traslladats d'urgència a l'Hospital de Granollers. Una quarta persona implicada ha estat ates a al mateix lloc de l'accident i ha rebut l'alta 'in situ' en presentar ferides de caràcter lleu.
El col·lapse circulatori: un efecte dòmino a les carreteres catalanes
L'accident no només ha tingut greus conseqüències humanes, sinó que també ha provocat el col·lapse total de la C-35. La via ha quedat completament tallada al punt del sinistre, cosa que ha obligat el Servei Català de Trànsit (SCT) a desviar tot el trànsit cap a l'autopista AP-7. Aquesta mesura, tot i ser necessària, ha traslladat el problema a la principal autopista de Catalunya, que ja de per si presentava una alta densitat de vehicles per ser dissabte.
El resultat ha estat un efecte dòmino devastador. A la mateixa C-35, s'han acumulat fins a 8 quilòmetres de retencions des de la Roca del Vallès en sentit Girona. L'AP-7, per la seva banda, s'ha convertit en una ratera. S'hi han registrat 10 quilòmetres d'aturades entre Parets del Vallès i el mateix desviament de Llinars, 7 quilòmetres de circulació lenta entre Agullana i la Jonquera, i 5 quilòmetres més de cua a Fogars de la Selva.
Per agreujar encara més la situació, gairebé simultàniament s'ha produït una altra col·lisió múltiple a la mateixa AP-7, aquesta vegada a l'altura de Martorell. En aquest segon incident s'hi han vist implicats fins a cinc vehicles, generant 11 quilòmetres de retencions en sentit Tarragona.
Tot i que en aquest cas no hi ha hagut ferits greus, l'accident ha obligat a tallar dos dels tres carrils, intensificant el caos i provocant aturades fins i tot a les vies d'accés, com la B-23 a El Papiol. Davant d'aquest panorama, el Servei Català de Trànsit ha llançat una recomanació als conductors perquè busquin rutes alternatives com la C-32 de peatge, la C-31 o la N-340 per evitar quedar-hi atrapats.