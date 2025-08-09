Espectacular incendi d’un tractor en una zona d’arbres fruiters

La tarda d'aquest divendres, els Bombers de la Generalitat han intervingut en un incendi declarat a Aitona (Segrià), que ha afectat exclusivament un tractor estacionat en una zona agrícola de fruiters. L'avís s'ha rebut a les 17:33 hores, moment en què dues dotacions s'han desplaçat ràpidament al lloc per controlar i extingir les flames.
Foc en plena zona agrícola
L'incident s'ha produït en una finca situada en un entorn rural caracteritzat per la presència de fruiters, propis de l'economia agrícola d'Aitona. Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, el foc s'ha originat en el vehicle agrícola i no ha arribat a propagar-se als conreus veïns gràcies a la ràpida intervenció dels efectius.
En les imatges difoses pel cos es pot apreciar com les flames han consumit completament l'estructura del tractor, deixant únicament la carcassa metàl·lica ennegrida. Els bombers han treballat amb mànegues d'alta pressió per sufocar l'incendi, mentre una densa columna de fum s'elevava sobre la zona.
Sense danys personals
Afortunadament, no s'han registrat ferits ni afectacions personals com a conseqüència del succés. En el moment de l'incendi, el tractor no estava sent utilitzat, cosa que ha evitat riscos directes per a persones. La intervenció s'ha centrat únicament a apagar el foc i garantir que no existissin punts calents que poguessin revifar les flames.
L'absència de danys a tercers ni propagació a terrenys veïns ha estat clau perquè l'incident es resolgués en poc temps. Tanmateix, el vehicle ha quedat completament inutilitzat, cosa que suposa una pèrdua important per al seu propietari.
Hipòtesis sobre l'origen
Aquest tipus de maquinària, utilitzada de manera intensiva en campanyes agrícoles, pot acumular residus inflamables com oli, combustible o restes vegetals que, sumats a les altes temperatures pròpies de l'estiu, incrementen el risc d'incendi.
Fonts dels Bombers de la Generalitat han recordat la importància de fer manteniments preventius periòdics i d'extremar les precaucions durant els treballs al camp, especialment en jornades de calor intensa i baixa humitat.
Un estiu d'alt risc
L'incendi d'Aitona es produeix en plena temporada de risc elevat d'incendis forestals i agrícoles a Catalunya. La combinació de temperatures extremes, sequedat del terreny i activitat humana incrementa la probabilitat que es produeixin aquest tipus d'incidents.
De vegades les flames han arribat a afectar camps sencers, amb greus pèrdues econòmiques i mediambientals. En les darreres setmanes, els Bombers han intensificat les campanyes de conscienciació entre agricultors per evitar pràctiques que puguin provocar espurnes o ignicions.
Intervenció ràpida i eficaç
L'actuació de les dues dotacions desplaçades fins al lloc ha estat clau per contenir l'incendi i evitar danys majors. Un cop sufocades les flames, els bombers han procedit a revisar el perímetre per assegurar-se que no quedessin focus actius. Posteriorment, el vehicle calcinat ha quedat sota custòdia del seu propietari a l'espera de la valoració de danys per part de l'assegurança.
Aquest succés serveix com a recordatori que, tot i que els incendis agrícoles no sempre s'estenguin a grans superfícies, les seves conseqüències poden ser greus per a l'economia dels agricultors. El tractor representa una inversió elevada que, en casos com aquest, es perd completament en qüestió de minuts.
A Aitona, l'incident s'ha tancat amb un balanç positiu en no lamentar danys personals ni afectació a conreus, però amb l'advertiment implícit que la prevenció continua sent la millor eina per evitar tragèdies majors al medi rural.