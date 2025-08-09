Espectacular incendi d'una barca: Així han escapat els seus ocupants

La tranquil·litat d'una nit d'estiu plàcida es va veure trencada de la manera més abrupta i inesperada. El que prometia ser una vetllada plàcida al mar es va transformar en qüestió de minuts en una lluita per la supervivència, quan una embarcació d'esbarjo va ser devorada per un incendi virulent. Els seus ocupants, envoltats pel pànic i les flames, van haver de prendre una decisió dràstica enmig de la foscor per salvar les seves vides.
El succés, que va tenyir de taronja el cel nocturn i va atraure la mirada de nombrosos testimonis, es va convertir en un infern flotant que va requerir una intervenció ràpida i contundent dels serveis d'emergència, deixant unes imatges tan impactants com el relat de la fugida dels seus protagonistes.
Un rescat 'in extremis' a la Costa Brava
Els fets van tenir lloc durant la nit d'aquest passat divendres, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 22:23 hores. Una embarcació d'esbarjo es trobava en flames davant la costa de Roses, a la coneguda zona de l'Almadrava, un dels enclavaments més apreciats de l'Alt Empordà. A bord, quatre persones veien com el foc es propagava amb una velocitat esfereïdora, deixant-los sense escapatòria possible per la mateixa coberta.
Davant una situació límit, amb el vaixell convertit en una pira ardent, els quatre tripulants no van dubtar. La seva única via d'escapament era l'aigua. En un acte de valentia i desesperació, van saltar per la borda a les fosques aigües de la Mediterrània.
Afortunadament, la seva reacció ràpida i la relativa proximitat a la costa van jugar a favor seu. Van nedar fins a arribar a unes escales d'accés a un hotel proper, aconseguint arribar a terra ferma pels seus propis mitjans, sans i estalvis, encara que sens dubte amb l'ensurt gravat a la memòria.
Ràpida mobilització dels serveis d'emergència
L'espectacularitat de l'incendi, visible des de diversos punts de la badia de Roses, va provocar una alerta immediata. Segons van confirmar els Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, es va activar un dispositiu important per fer front a l'emergència. Un total de set dotacions es van desplaçar per controlar la situació, incloent-hi medis terrestres i, de manera crucial, una embarcació dels mateixos bombers.
L'equip de rescat marítim va ser clau per apropar-se al vaixell en flames i començar les tasques d'extinció en un entorn complex.
Mentre els ocupants ja es trobaven a resguard a terra, l'objectiu principal dels bombers era sufocar completament el foc i assegurar que les restes de l'embarcació no suposessin un perill per a la navegació ni generessin un vessament contaminant a les aigües de la Costa Brava. La intervenció es va allargar durant diverses hores fins que la situació va quedar completament controlada.
La seguretat al mar, una reflexió necessària
Aquest succés, encara que afortunadament s'ha saldat sense ferits, posa de manifest un cop més els perills inherents a la navegació i la importància vital de la seguretat a bord. La zona de l'Almadrava, a Roses, és un destí idíl·lic conegut per la seva bellesa i les seves aigües tranquil·les, un imant per a turistes i navegants durant la temporada d'estiu. Tanmateix, incidents com aquest recorden que el mar es pot girar la truita en un instant.