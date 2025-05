Terrible accident a la C-59: Dos turismes completament destrossats

per Iker Silvosa

La tarda del 19 de maig va deixar una imatge que ningú vol presenciar a la carretera. En una via que sol registrar un trànsit constant, la normalitat es va trencar en qüestió de segons i la jornada va acabar marcada per la gravetat d'un accident que va obligar a tallar la circulació i va mobilitzar els serveis d'emergència.

Un xoc que paralitza la via

Tot va ocórrer al voltant de les 19:00 hores de la tarda, quan un fort accident de trànsit va provocar el tall total d'una de les carreteres més transitades de la comarca. Els conductors que circulaven per la zona es van trobar de sobte amb la via tallada en ambdós sentits, situació confirmada a través dels canals oficials de Trànsit, que van informar de l'afectació viària i la interrupció total del pas de vehicles per motius de seguretat.

L'escena que esperava als serveis d'emergència era impactant: dos turismes completament destrossats després d'una col·lisió frontal. En les imatges compartides pel Servei Català de Trànsit i pels Bombers de Caldes es pot observar la magnitud de l'impacte, amb els morros de tots dos vehicles reduïts a un munt de ferros i peces escampades sobre l'asfalt. La violència del xoc va deixar empremta no només en els cotxes, sinó també en la pròpia carretera, on les restes i fluids es barrejaven en una instantània desoladora.

Intervenció urgent i pas alternatiu

Minuts després del sinistre, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat es van desplaçar ràpidament al lloc per atendre l'emergència. Segons la cronologia que es pot seguir a les xarxes socials, al principi la carretera va quedar completament bloquejada, cosa que va generar retencions quilomètriques en ambdós sentits, especialment en direcció nord, tal com van advertir els portaveus de Trànsit en el seu compte oficial.

La prioritat va ser, com en tot sinistre d'aquest tipus, assegurar la zona i atendre les possibles víctimes, la identitat i estat de les quals encara no han transcendit oficialment. En qüestió de minuts, els equips de rescat van aconseguir habilitar un pas alternatiu que va permetre restablir, encara que fos de manera parcial, la circulació. No obstant això, les cues i el col·lapse es van mantenir durant bona part de la tarda i l'operació de retirada de vehicles accidentats es va prolongar mentre es realitzaven les corresponents diligències.

Imatges que parlen per si soles

Les imatges difoses per diversos perfils especialitzats en trànsit i emergències, com Anti-radar Catalunya i Bombers Caldes, mostren el nivell de destrucció de tots dos cotxes implicats. Un dels turismes, un Skoda blanc, presenta la part davantera completament arrugada, mentre que l'altre, un Seat, té el motor i el frontal destrossats, amb el capó aixecat i les rodes davanteres girades a causa del brutal impacte.

L'escenari era de màxima gravetat: trossos de carrosseria dispersos, taques d'oli i líquids a la calçada, i els serveis d'emergència treballant a contrarellotge per estabilitzar la situació. Els Bombers van compartir fins i tot imatges a peu d'asfalt, mostrant la proximitat amb què van haver d'actuar per valorar danys, evitar riscos d'incendi i assegurar l'extracció dels ocupants, si fos necessari.