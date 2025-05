Brutal pallissa amb destrals i pals després d'un accident deixa un ferit: Detinguda una dona

Hi ha ocasions en què un simple contratemps pot desembocar en escenes d'autèntica violència. Els fets ocorreguts recentment han deixat la comunitat perplexa i han encès les alarmes sobre l'escalada d'agressivitat a la via pública, un fenomen que, encara que poc freqüent, sol deixar imatges difícils d'oblidar. En aquesta ocasió, una baralla després d'un accident de trànsit va acabar amb un ferit i la intervenció urgent de les forces de seguretat.

Una discussió després d'un xoc deriva en violència extrema

La tarda del passat divendres, una col·lisió entre dos vehicles va desencadenar un episodi insòlit de violència. El succés va tenir lloc al capvespre, en una zona concorreguda on la presència de vianants i la proximitat d'espais públics sol ser habitual. Després de l'impacte entre ambdós cotxes, els ocupants dels vehicles van iniciar una discussió que va anar escalant en tensió i agressivitat.

Segons han confirmat fonts policials, en un moment donat, tres dels implicats, lluny d'intentar resoldre el conflicte de forma pacífica, van recórrer a objectes contundents: una de les parts va brandar una destral i dues pales, llançant-se contra els ocupants de l'altre cotxe. El resultat va ser una brutal pallissa que va acabar amb un dels implicats ferit al cap, mentre testimonis presencials, alarmats per la violència de l'escena, alertaven immediatament els serveis d'emergència.

| ACN

Intervenció policial i detenció immediata

Minuts després de l'incident, la ràpida actuació de la Policia Local va permetre prendre control de la situació. Quan els agents i els serveis sanitaris van arribar al lloc, van trobar un dels participants en la baralla amb ferides evidents al cap. La presència d'objectes perillosos i la violència utilitzada va sorprendre tant els testimonis com els propis cossos de seguretat, que es van veure obligats a desplegar un operatiu especial per identificar i detenir els responsables.

En el marc de la investigació, els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir una dona de 49 anys, considerada una de les principals responsables de l'agressió. La detinguda no estava sola: segons els primers indicis, almenys dues persones més van participar activament en l'atac, però van aconseguir fugir abans de l'arribada dels agents. La policia ha obert diligències i no descarta noves detencions en els pròxims dies, amb l'objectiu d'esclarir totalment els fets i posar a disposició judicial tots els implicats.

La pallissa ha causat una gran commoció entre els veïns i els qui van presenciar l'altercat. Aquest tipus de successos, encara que aïllats, tornen a posar sobre la taula el problema de les reaccions violentes a la via pública, especialment després d'accidents de trànsit que, en principi, haurien de resoldre's per vies legals i dialogades. No és la primera vegada que una disputa per un sinistre acaba en violència, però la utilització d'objectes tan perillosos com una destral i pales resulta especialment alarmant.