Caos en un tram de l'A-2: Es registren més d'11 quilòmetres de retencions

De vegades, una jornada que comença aparentment tranquil·la pot transformar-se en un autèntic malson per a milers de conductors. La rutina del trànsit matinal es pot veure alterada en qüestió de minuts, deixant darrere seu llargues esperes, impaciència i una cadena de conseqüències que afecten tant la mobilitat com l'activitat econòmica de tota una regió. Aquest matí ha estat un clar exemple de com un incident puntual és capaç de col·lapsar una de les artèries més transitades, posant a prova la paciència i la capacitat de reacció dels qui circulen per la xarxa viària.

Un accident provoca el tall d'un carril en plena hora punta

El succés ha començat a primera hora del matí d'aquest 20 de maig, quan un accident ha obligat a tallar un dels carrils en sentit a la capital catalana. L'incident, que ha tingut lloc en plena hora punta, ha sorprès centenars de conductors que es dirigien cap al seu lloc de treball o a diferents compromisos. Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, la circulació ha quedat greument afectada des dels primers minuts després del sinistre, generant importants retencions que ràpidament van assolir els tres quilòmetres de longitud.

Els equips d'emergència i les patrulles de trànsit s'han mobilitzat amb rapidesa per gestionar la situació, retirant els vehicles accidentats al voral i tractant de restablir la normalitat el més aviat possible. No obstant això, malgrat la intervenció diligent, la densitat habitual de trànsit i l'estretor provocada pel tall d'un carril han dificultat la fluïdesa, mantenint les cues durant bona part del matí.

| ACN

Evolució de la situació: de tres a onze quilòmetres de col·lapse

A mesura que avançaven els minuts, lluny de remetre, la congestió va anar en augment. Les xarxes socials i els canals oficials del Servei Català de Trànsit van informar puntualment de l'evolució de la situació, advertint els conductors de les complicacions creixents. Encara que els vehicles implicats en l'accident van ser retirats relativament ràpid a l'andana, les conseqüències sobre la circulació van ser molt més persistents del que s'esperava.

Cap a les 08:30 hores, la situació a l'A-2 havia empitjorat notablement, assolint el seu punt crític: les retencions s'han estès fins als 11 quilòmetres, abastant el tram entre Pallejà i Cornellà de Llobregat. Aquest coll d'ampolla ha convertit l'accés a Barcelona en una autèntica ratera per a aquells que circulen per l'autovia en aquest moment, generant demores considerables i forçant molts conductors a buscar rutes alternatives per carreteres secundàries.

Davant situacions d'aquest tipus, les autoritats de Trànsit insisteixen en la importància de la informació en temps real i en la necessitat de consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol desplaçament. A més, recomanen màxima prudència al volant, especialment en zones de retenció i a l'entrada de túnels o ponts, on les frenades brusques poden originar nous incidents.