Terrible accident a l'AP-7 amb diversos ferits

La tarda d'aquest dissabte s'ha vist enterbolida per un greu incident viari a l'AP-7, a l'altura de Tarragona, que ha mobilitzat diversos cossos d'emergència. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, poc abans de les 13:47 h es va rebre un avís sobre un xoc múltiple en què s'han vist implicats tres turismes.

L'accident s'ha produït al punt quilomètric 1.171, en sentit nord, un tram de l'autovia que travessa el territori tarragoní i que, per desgràcia, s'ha convertit en escenari d'un nou sinistre de trànsit.

Traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona

La col·lisió ha deixat quatre persones ferides, una d'elles en estat greu i les altres tres amb lesions de menor consideració. Totes han estat traslladades a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, centre de referència a la zona, on estan rebent l'atenció mèdica necessària.

| ACN

Encara que les autoritats no han donat detalls sobre la identitat dels afectats, sí han confirmat que en el dispositiu de rescat han participat sis unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més de dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.

En arribar al lloc dels fets, els equips d'emergència s'han trobat amb un panorama complex: els tres vehicles sinistrats ocupaven part de la calçada, dificultant el trànsit i representant un perill addicional per a altres conductors que circulaven per l'AP-7.

Com a mesura de seguretat, s'ha optat per tallar la via de forma temporal mentre es realitzaven les tasques de neteja i es retiraven les restes de l'accident. Malgrat les molèsties per als usuaris, aquesta decisió s'ha considerat prioritària per evitar noves col·lisions i garantir la correcta intervenció dels efectius de socors.

| @112

Advertència de Mossos i Trànsit

Aquest accident posa de manifest, una vegada més, la vulnerabilitat dels usuaris de la xarxa viària davant situacions de risc que poden sorgir en qualsevol moment. Des dels Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit s'insisteix en la importància de la prudència i el respecte a les normes de circulació, recordant que un segon de distracció, un excés de velocitat o una conducció temerària poden derivar en conseqüències tràgiques.

Per ara, la principal preocupació és la recuperació dels ferits, especialment de la persona que es troba en estat greu.