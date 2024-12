Meteocat confirma un inici de setmana dur a nivell meteorològic: 'Hi haurà nevades a...'

per Mireia Puig

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha encès les alarmes amb un avís que pronostica un gir important en les condicions meteorològiques. A partir de dilluns, una massa d'aire fred procedent del nord-oest s'assentarà sobre bona part del territori català. Això portarà nevades destacables al Pirineu i un episodi de tramuntana forta a l'Empordà, que podria dificultar la navegació i els desplaçaments per mar.

Les temperatures experimentaran un notable descens, cosa que augmentarà la sensació de fred a pràcticament totes les comarques. Segons els últims mapes isobàrics, aquests fenòmens adversos podrien prolongar-se almenys fins dimecres, amb possibilitats de persistir a les zones d'alta muntanya.

Nevades al Pirineu i baixada de les cotes

Les últimes previsions apunten a nevades significatives a la vessant nord del Pirineu, on els gruixos podrien assolir, i fins i tot superar, els 10 centímetres per sobre dels 1.400 metres. El Meteocat recomana extremar la prudència a carreteres de muntanya, atès que el gel i l'acumulació de neu complicaran la circulació.

| ACN

La cota de neu podria descendir fins a uns 900 o 1.000 metres en moments puntuals, sobretot al final de la tarda i a la matinada de dimarts. Els qui transitin per aquestes rutes hauran d'equipar-se amb cadenes i revisar l'estat dels seus vehicles, ja que la formació de plaques de gel pot produir-se amb rapidesa si les temperatures cauen per sota de 0 graus.

Aquesta situació hivernal també afecta la pràctica d'esports de muntanya, ja que el risc d'allaus podria augmentar en zones amb major acumulació de neu. Els serveis d'emergència aconsellen consultar el part de neu i la informació dels refugis abans de planificar excursions o activitats a l'aire lliure. Així mateix, es recorda la importància de portar material adequat, com raquetes de neu o grampons, i d'informar terceres persones sobre la ruta prevista.

Vent de tramuntana a l'Empordà

Paral·lelament, l'Empordà viurà un episodi notable de tramuntana que, segons el Meteocat, bufarà amb ratxes que podrien arribar a superar els 80 o 90 km/h. El vent de component nord incrementarà l'onatge a la costa Brava, generant corrents marines intenses i dificultant la navegació. Tant pescadors com embarcacions d'esbarjo hauran de mantenir-se informats i avaluar si és segur salpar en aquestes condicions. En alguns sectors, el mar podria presentar onades molt significatives, obligant a tancar accessos o restringir la pràctica d'esports aquàtics.

La tramuntana també afectarà certes infraestructures urbanes i rurals, amb la possibilitat que es produeixin despreniments de branques i caiguda d'objectes que no estiguin ben assegurats. En aquest sentit, Protecció Civil recomana revisar terrasses i balcons per evitar la presència d'elements solts que puguin ser desplaçats pel vent. A més, s'aconsella extremar les precaucions en desplaçaments per carretera, ja que les ràfegues laterals poden provocar desviaments bruscos en la trajectòria dels vehicles.

| Canva

Temperatures a la baixa i precaucions generals

L'entrada d'aire fred farà descendir els termòmetres a la majoria de comarques, amb mínimes que podrien caure diversos graus per sota dels valors habituals. El contrast entre les regions costaneres i les zones de muntanya serà especialment marcat, ja que als cims del Pirineu s'estima que les temperatures nocturnes puguin situar-se en valors negatius de forma continuada. Aquest ambient gèlid, combinat amb el vent, accentuarà la sensació tèrmica de fred a l'exterior, per la qual cosa es recomana vestir roba d'abric i mantenir-se hidratat.

Davant d'aquest escenari, les autoritats demanen consultar la informació meteorològica de forma freqüent, ja que qualsevol variació en la trajectòria de la massa d'aire fred podria alterar la intensitat del vent o la distribució de les nevades. La col·laboració ciutadana resulta crucial per notificar possibles incidents i per evitar la circulació per vies amb risc de despreniments, plaques de gel o obstacles causats pel vent.

Evolució prevista fins dimecres

Segons els models del Meteocat, la situació d'inestabilitat es prolongarà almenys fins dimecres, moment en què podria donar-se una lleu treva en cotes més baixes. No obstant això, és probable que l'ambient hivernal es mantingui a les zones muntanyoses, on la neu acumulada pot persistir i complicar l'accés a pobles o estacions d'esquí. La cota de neu podria experimentar variacions puntuals si es produeixen contrastos tèrmics, de manera que no es descarta que algunes nevades arribin a cotes mitjanes en les primeres hores del dia.