Greu ensurt en un hospital català per dos incendis simultanis

La matinada d'aquest dissabte ha estat més agitada de l'habitual a l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Allà s'han declarat dos incendis simultanis a l'exterior de l'edifici, a prop de l'entrada situada al carrer Sant Martí de l'Erm. L'incident, que es va produir al voltant de la 1:25 hores, ha provocat la crema de matolls i elements de fusta a pocs metres de la façana.

Això ha generat una important fumera que va penetrar a la planta baixa del centre sanitari.

Segons ha informat el Consorci Sanitari Integral, malgrat el caràcter aparatós de les flames, no s'han registrat ferits ni s'han produït danys estructurals a l'edifici. Els Bombers de la Generalitat, que van acudir amb sis dotacions, han aconseguit extingir ambdós focus en menys de mitja hora. No obstant això, un cop sufocats els focs, ha estat necessari ventilar la zona per eliminar el fum acumulat a l'interior.

| Canva

Gairebé tres hores d'incertesa

El revestiment de fusta de la façana s'ha vist parcialment afectat per l'acció de les flames, si bé l'hospital va poder reprendre la seva activitat amb normalitat cap a les 4 de la matinada, un cop conclosos els treballs de seguretat i neteja. Com a mesura preventiva, s'ha acordonat l'accés principal a l'espera que es puguin dur a terme les reparacions oportunes i es comprovi l'estat exacte de la zona afectada.

Per ara, no s'ha informat sobre el possible origen dels incendis ni s'han confirmat hipòtesis sobre un acte vandàlic o un accident. I tampoc s'ha comunicat si hi ha identificats o detinguts. Tot i que hi ha obertes diverses hipòtesis, sembla clar que els focs haurien estat provocats.

El que sí han destacat les autoritats és la ràpida coordinació dels equips d'emergència, que han impedit que el foc s'escampés cap a zones més sensibles del centre i comprometés el benestar dels pacients i el personal sanitari.

| Bomberos

En definitiva, aquests dos incendis simultanis han suposat un greu ensurt per a l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i el seu entorn, si bé la ràpida intervenció dels serveis d'emergència ha evitat conseqüències més serioses. S'espera que en les pròximes hores els responsables de l'hospital i els bombers realitzin una inspecció detallada per determinar l'abast final dels danys i esclarir les causes d'aquest incident poc comú.