La recerca de la dona desapareguda a Gariguella acaba de la pitjor manera possible

Les tranquil·les festes nadalenques a la comarca de l'Alt Empordà s'han vist enterbolides per un succés que ha generat gran inquietud entre veïns i voluntaris dedicats a la recerca de persones desaparegudes.

La prolongada absència de Dietlinde, coneguda carinyosament com a “Didi”, es va convertir en el centre d'atenció d'autoritats i ciutadans, que es van bolcar durant diversos dies en un operatiu de rastreig que, per desgràcia, va culminar amb un desenllaç tràgic. La localització del cos de la dona, en una zona abrupta i de difícil accés, ha commocionat tota Catalunya.

| ACN

Un cas que ha sacsejat la pau nadalenca

L'alerta es va iniciar el passat 26 de desembre, quan familiars de Didi van comunicar que no tenien notícies sobre el seu parador. La dona, de 83 anys d'edat, residia al municipi de Garriguella i, segons els seus coneguts, posseïa un caràcter afable i una àmplia xarxa d'amistats. No obstant això, l'absència sobtada i la impossibilitat de contactar amb ella van sembrar la preocupació en tot el seu cercle social.

A mesura que avançaven els dies i no s'obtenien resultats, s'incrementava la tensió. El període nadalenc, habitualment destinat a celebracions familiars, va quedar marcat per l'angoixa de no saber què havia succeït amb l'anciana. S'hi van unir nombrosos voluntaris, col·lectius de rescat caní i efectius d'emergències amb l'objectiu de localitzar-la. La zona de l'Alt Empordà, caracteritzada per àrees boscoses i racons de difícil localització, va suposar un desafiament addicional per als equips de rastreig.

Reanudació de la recerca i descobriment del cos

Les autoritats competents van decidir reprendre la recerca de forma intensiva concentrant-se en un radi de diversos quilòmetres al voltant del nucli urbà de Garriguella. Va ser així com, en la jornada d'avui dissabte, dos bombers del parc de La Pera i dos voluntaris van localitzar el cos de Didi en un lloc situat aproximadament a tres quilòmetres al nord del municipi. Així ho ha confirmat la periodista Anna Punsí.

| ACN, XCatalunya

Col·laboració veïnal i suport emocional

El cas de la desaparició de Didi ha posat de manifest la importància de la coordinació entre Bombers, Mossos d'Esquadra, entitats locals i particulars disposats a col·laborar. Durant les jornades de recerca, es van mobilitzar tot tipus de recursos: des de drons i gossos de rescat, fins a patrulles a peu que van rastrejar camins secundaris. La solidaritat mostrada per la ciutadania també ha estat notable, evidenciant el valor de la unitat en situacions d'emergència.