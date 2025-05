Terrible accident a l'AP-7, cotxe bolcat: un carril tallat i llargues retencions

per Iker Silvosa

Les rutes més transitades poden transformar-se en un autèntic trencaclosques per als conductors en qüestió de minuts, especialment quan sorgeix un succés inesperat. El trànsit intens, les altes temperatures i la immediatesa de l'estiu converteixen cada desplaçament en una prova de paciència i prudència. Avui, una nova incidència ha sacsejat una de les principals artèries de comunicació, posant a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència i la paciència dels viatgers

Un accident provoca el caos a l'AP-7

Durant la tarda d'aquest divendres, la circulació en una de les autopistes més estratègiques del país ha quedat seriosament alterada arran d'un greu accident. Les primeres informacions difoses pel Servei Català de Trànsit alertaven d'un vehicle bolcat que obligava a tallar un carril en sentit sud, provocant una ràpida acumulació de vehicles a la via. L'incident es produïa en el tram comprès a les immediacions de Mont-roig del Camp, a la província de Tarragona, on habitualment el trànsit és especialment dens en vigílies de cap de setmana i en els dies previs als principals ponts i períodes de vacances

Tot i que en un primer moment es va pensar que el vehicle implicat era un camió, l'actualització de les dades per part de Trànsit va aclarir que es tractava d'un turisme que havia quedat bolcat sobre la calçada, bloquejant parcialment el pas i complicant la feina dels serveis d'emergència. El succés s'ha saldat amb més de dos quilòmetres de retencions, i es recomana als conductors prendre rutes alternatives, especialment la via A-7, per evitar afegir-se a les cues

| ACN

Intervenció d'emergències i dispositius especials

La ràpida intervenció dels equips d'emergència ha estat clau per evitar un desenllaç encara més greu. Patrulles dels Mossos d'Esquadra i personal de manteniment de carreteres es van desplaçar de seguida a la zona per assegurar l'entorn, retirar el vehicle accidentat i restablir com més aviat millor la normalitat en la circulació. Tanmateix, la complexitat de la maniobra i l'elevat flux de vehicles han impedit la represa immediata del trànsit, mantenint-se el tall d'un dels carrils fins que les condicions han permès la retirada segura del turisme bolcat

Altres retencions a la comarca de Tarragona

L'incident a Mont-roig del Camp no ha estat l'únic focus de problemes per als conductors a Tarragona aquest divendres a primera hora de la tarda. Al llarg de la jornada s'han produït altres incidències que han complicat el trànsit a la zona. A l'AP-7, a l'alçada de Cambrils i Vinyols i els Arcs, els conductors s'han vist afectats per la retirada de la càrrega de camions accidentats el dia anterior. Aquestes tasques de neteja i transbordament de mercaderies han obligat a tallar un altre carril en sentit nord, generant fins a tres quilòmetres de retencions a primera hora del matí

A més, en el tram de l'autopista comprès entre l'Ametlla de Mar i Ulldecona, també en sentit sud, s'han reportat problemes de circulació que han generat cues superiors als dos quilòmetres, segons dades oficials de Trànsit. En tots els casos, les autoritats insisteixen en la importància de consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol desplaçament i optar per alternatives menys saturades, com l'N-340 o la mencionada A-7, quan sigui possible