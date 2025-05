Nou apunyalament a Catalunya, alerta: Un ferit greu, baralla en ple carrer

per Iker Silvosa

Les nits poden canviar en qüestió de segons, transformant la tranquil·litat de qualsevol localitat en l'epicentre d'un succés inesperat. Una disputa, una decisió impulsiva i un desenllaç que ningú desitja es van convertir en protagonistes d'una matinada marcada per la violència

Baralla i tensió a mitjanit

Durant la passada nit, la calma habitual es va trencar quan una baralla violenta va esclatar en plena via pública d'Agramunt. Segons fonts policials, l'incident es va produir poc després de mitjanit, quan diverses persones van començar a enfrontar-se de manera agressiva en una de les artèries principals de la localitat. Les causes que van motivar la discussió encara són objecte d'investigació, però el desenllaç va ser immediat: un dels implicats va treure una arma blanca i va atacar un altre home, causant-li una ferida greu

L'alerta va saltar ràpidament entre els testimonis i veïns de la zona, que van avisar les autoritats. Patrulles dels Mossos d'Esquadra van acudir al lloc en qüestió de minuts, trobant la víctima estesa a terra amb una ferida punxant a l'esquena. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va intervenir d'urgència, estabilitzant el ferit abans de traslladar-lo a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on roman ingressat amb pronòstic greu

| ACN

Detenció ràpida i operació policial

El succés va mobilitzar diverses unitats policials que, tot just arribar, van desplegar un dispositiu de recerca als voltants per intentar localitzar l'agressor. Segons han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra, la investigació va permetre identificar ràpidament el presumpte autor, un home de 48 anys. Va ser localitzat i detingut poc després de l'agressió, quedant imputat per un delicte de lesions amb arma blanca

De moment, la policia manté oberta la investigació per esclarir l'origen exacte de l'enfrontament i determinar si existia algun vincle previ entre els implicats. Els agents no descarten cap hipòtesi, i la recollida de testimonis i l'anàlisi de les càmeres de seguretat de la zona seran clau per esclarir el que ha passat

Context de violència a Catalunya

L'incident torna a situar el debat sobre la violència al carrer i la proliferació d'armes blanques a Catalunya al centre de l'actualitat. En els darrers mesos, les agressions amb arma blanca han registrat un repunt preocupant en diverses comarques, incrementant la pressió sobre els cossos policials i generant alarma entre la ciutadania

Aquest tipus de successos solen tenir lloc en espais públics i en franges horàries en què la presència policial disminueix, fet que augmenta la sensació d'inseguretat entre els veïns. Les autoritats insisteixen en la importància de la col·laboració ciutadana per denunciar qualsevol aldarull o conducta sospitosa, ja que l'actuació ràpida és fonamental per evitar conseqüències encara més greus