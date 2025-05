Caos a l'AP-7, diversos trams amb problemes: Carrils tallats i retencions

La jornada d'aquest dijous està marcada per una situació que posa a prova la paciència dels conductors que circulen per una de les principals artèries viàries del país. Tot i que molts confiaven en un matí tranquil, el trànsit s'ha convertit en un autèntic repte per a aquells que tenien previst utilitzar aquesta via per als seus desplaçaments. Les primeres informacions ja apuntaven a complicacions, però l'evolució dels esdeveniments ha fet que l'escenari es torni cada cop més complex i tens per a milers de persones.

Accidents i camions implicats: la guspira que encén el caos

L'AP-7 viu un dels seus pitjors dies de la setmana pel que fa a retencions i problemes de circulació, especialment a l'entorn de Cambrils, en direcció Martorell/Barcelona. Segons les actualitzacions més recents del Servei Català de Trànsit, un accident ha obligat a tallar un carril de l'autopista en sentit nord, provocant un quilòmetre de lentitud i aturades pràcticament contínues. L'incident s'ha vist agreujat per la implicació de dos camions, fet que ha dificultat les tasques de retirada i ha multiplicat les retencions.

A la situació generada a l'entorn de Cambrils cal afegir altres problemes de circulació igualment preocupants. Les últimes informacions adverteixen d'intensitats elevades i aturades en sentit sud, especialment entre Sant Sadurní d’Anoia i Subirats. En aquest cas, la causa ha estat un camió avariat al voral, fet que ha reduït la capacitat de la via i ha alentit el trànsit de manera notable.

| Google Imagenes

Aquest tipus d'incidències no només generen embussos locals, sinó que també contribueixen a crear un efecte embut que s'estén a altres trams. Així, els conductors que circulen en direcció a Barcelona i els que es desplacen cap al sud es veuen atrapats en llargues cues, amb la incertesa de no saber quan podran reprendre la marxa amb normalitat. El Servei Català de Trànsit recomana màxima prudència i estar atents a noves actualitzacions, ja que la situació pot variar en qüestió de minuts.

Retencions persistents: múltiples focus de congestió

El panorama es complica encara més si tenim en compte les dades sobre retencions i lentitud en altres punts de l'AP-7. En sentit sud, les aturades se succeeixen entre la Roca i Montornès del Vallès, així com entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Per si no fos prou, en sentit nord també es registren retencions importants entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Aquesta dispersió d'incidències converteix l'AP-7 en un autèntic calvari per a aquells que es veuen obligats a desplaçar-se per aquesta via avui.

Al llarg dels darrers anys, l'AP-7 ha estat protagonista habitual d'embussos quilomètrics, especialment en dies d'alta mobilitat o després d'accidents amb vehicles pesants implicats. Tanmateix, la simultaneïtat de diversos incidents en diferents trams al llarg d'una mateixa jornada és una situació menys freqüent i que posa en escac la capacitat de resposta dels serveis de trànsit.