Surt a la llum l'amenaça d'Ana Julia Quezada a la mare de Gabriel: 'Vaig a...'

Una declaració inesperada dins dels murs d'una presó ha reactivat el dolor d'una mare que lluita per la justícia. Les paraules, pronunciades en un entorn on s'espera la rehabilitació, han generat alarma i qüestionaments sobre la seguretat i la protecció de les víctimes.

Una història amb molt de dolor

Patricia Ramírez, mare de Gabriel Cruz, el nen de vuit anys assassinat el 2018, ha denunciat públicament que Ana Julia Quezada, condemnada pel crim, ha proferit amenaces de mort contra ella des de la presó de Brieva, a Àvila.

Segons Ramírez, una interna li hauria informat que Quezada va expressar la seva intenció de venjar-se per haver frustrat la realització d'un documental sobre el cas. La frase "Mataré la mare del nen" hauria estat escoltada per altres recluses, generant preocupació sobre la seguretat de Ramírez.

Aquestes amenaces no són un fet aïllat. Ramírez ha manifestat que des de fa més d'un any rep informació sobre possibles irregularitats a la presó, incloent-hi la tinença de telèfons mòbils per part de Quezada, gravacions de contingut sexual i la preparació d'un documental amb la seva participació.

Tot i haver traslladat aquesta informació a diverses autoritats penitenciàries, judicials i polítiques, afirma no haver rebut resposta ni protecció adequada.

Investigacions en curs

La situació ha portat a l'obertura d'una investigació judicial per part del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 d'Àvila, que examina si funcionaris penitenciaris van facilitar un telèfon mòbil a Quezada a canvi de favors sexuals. Tot i que els registres rutinaris a la presó no han trobat cap dispositiu, les autoritats mantenen oberta la investigació per aclarir els fets.

Ramírez també ha denunciat que, després d'un avís sobre un imminent escorcoll a la presó, un telèfon mòbil que utilitzava Quezada va ser traslladat de la seva cel·la al domicili d'un funcionari. Actualment, dos treballadors de la presó de Brieva estan sent investigats per un presumpte delicte de suborn, acusats de mantenir relacions sexuals amb Quezada a canvi d'un mòbil, que ella hauria utilitzat per gravar-los i així coaccionar per aconseguir el seu trasllat a Barcelona.

La lluita d'una mare per la justícia i la protecció

Des de l'assassinat del seu fill, Patricia Ramírez ha afrontat no només el dolor de la pèrdua, sinó també una sèrie d'obstacles en la seva recerca de justícia i protecció. Ha denunciat l'existència de "funcionaris implicats" en les irregularitats dins de la presó i ha sol·licitat mesures urgents per evitar una "revictimització constant" de les famílies afectades per aquest tipus de casos.

Ramírez ha criticat que les institucions no han reaccionat adequadament i ha demanat que "deixin tranquil·les les víctimes, com remarca la normativa europea". En l'aniversari de l'assassinat de Gabriel, institucions penitenciàries van fer pública una nota informativa en què destacaven el "comportament exemplar" d'Ana Julia Quezada i feien referència a la seva participació en classes de ioga, cosa que ha estat durament qüestionada per la mare del nen.

Són necessaris canvis en el sistema penitenciari

El cas de Patricia Ramírez posa de manifest les deficiències en el sistema de protecció a les víctimes de delictes violents. La manca de resposta institucional davant les denúncies d'amenaces i les possibles irregularitats en el sistema penitenciari evidencien la necessitat d'una revisió profunda dels protocols existents.

És imperatiu que les autoritats prenguin mesures concretes per garantir la seguretat i el benestar de les víctimes, evitant així la seva revictimització i assegurant que es faci justícia en tots els àmbits