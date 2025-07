Estrepitós incendi en una coneguda empresa: Hi treballen 13 dotacions de Bombers

per Iker Silvosa

Les nits d'estiu sovint sorprenen amb incidents que trenquen la calma i mobilitzen desenes de professionals d'emergències en qüestió de minuts. Quan la foscor és testimoni de grans columnes de foc i fum que s'eleven cap al cel, la preocupació es multiplica i la ciutat es paralitza momentàniament. El succés que ha marcat aquesta matinada posa de manifest la importància de la resposta ràpida i coordinada dels equips d'extinció davant d'escenaris potencialment devastadors.

Al llarg de la matinada del 19 de juliol, una intensa activitat s'ha desplegat en una zona industrial de Lleida després de detectar-se un voraç incendi a l'interior d'una nau de manteniment de vehicles pertanyent a l'empresa Rodi Motor Services. Segons la informació publicada per Bombers de la Generalitat, l'avís d'emergència es va rebre a les 2:20 hores a través del 112, mobilitzant de seguida 13 dotacions que es van desplaçar fins a la Ciutat del Transport, al polígon industrial El Segre, un dels principals enclavaments logístics de la ciutat.

Les primeres flames es van originar a l'interior d'una furgoneta estacionada dins la nau, però el foc es va propagar ràpidament al magatzem de pneumàtics i a la resta de vehicles que es trobaven al recinte. La situació es va complicar per l'elevada càrrega de materials combustibles, generant una densa columna de fum visible des de diversos punts de Lleida i obligant a tallar completament el trànsit a l'entorn. L'accés al pont de Pardinyes i diverses rotondes properes romanen tancats com a mesura preventiva per garantir la seguretat de la ciutadania.

Col·lapse parcial i danys materials

A mesura que avançaven les tasques d'extinció, els bombers van informar que l'incendi va afectar la meitat de la nau, que està compartimentada per a diferents usos. A més a més, la intensa calor va provocar el col·lapse de la coberta i d'una part de la façana posterior, una circumstància que, segons les fonts oficials, va incrementar la dificultat dels treballs. Malgrat la violència del foc i la magnitud de l'operatiu, afortunadament no consten ferits ni entre els treballadors ni entre els equips d'emergència.

Els responsables de l'operatiu, en coordinació amb la policia local i els serveis municipals, han estat avaluant els danys durant tot el matí. L'empresa afectada, Rodi Motor Services, és una de les més reconegudes del sector, fet que ha generat inquietud tant entre els seus empleats com entre les companyies veïnes, davant la por que el foc pogués propagar-se a altres instal·lacions del polígon industrial.

L'incendi a la Ciutat del Transport se suma a una sèrie d'incidents similars registrats a Catalunya les darreres setmanes. Els experts adverteixen que, durant l'estiu, el risc d'incendis industrials s'incrementa per la calor i l'acumulació de materials inflamables, especialment en naus de logística i manteniment de vehicles. Les autoritats recorden la importància de complir totes les mesures de prevenció i de mantenir actualitzats els plans d'emergència als polígons industrials, on la intervenció ràpida pot ser la diferència entre un ensurt i una tragèdia més gran.